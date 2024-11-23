Bandırma'da Sağanak Yağış Trafiği Felç Etti - Son Dakika
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Bandırma'da Sağanak Yağış Trafiği Felç Etti

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sağanak yağış yolları göle çevirdi. Meteoroloji uyarıları doğrultusunda şiddetli yağmur, trafikte aksamalara ve su birikintilerine neden oldu. Yetkililer, vatandaşları su baskınlarına karşı tedbirli olmaya çağırdı.

23.11.2024 11:19  Güncelleme: 11:23
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Bandırma'da sağanak yağış yolları göle çevirdi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Meteorolojinin günler öncesi yaptığı uyarılar, Güney Marmara Bölgesinde özellikle Bandırma'da da etlili oldu. Sabah üzeri bağlayan sağanak yağış rüzgazla birlikte şiddettini hızla arttırdı. Yağmurdan kaçanlar kapalı mekanların tentelerine sığınırken, trafikte ciddi aksamalar yaşandı. Yollarda biriken su, sürücülere zor anlar yaşatarak trafik akışını yavaşlattı.

Bandırma'nın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde de aşırı yağışlar nedeniyle alt yapının yetersizliği nedeniyle rögar kapaklarından sel suları yola aktı. Araçların ve yayaların her türlü risklere tedbir amaçlı, Bandırma Belediyesi Trafik Zabıta birimleri duba koyarak önlem aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre, gün boyu Bandırma'da şiddetli sağanak yağış etkili olacak. Gün içerisinde toplamda 30 mm kadar yağış düşmesi bekleniyor. Ayrıca, yağışla birlikte rüzgarın hızını artıracağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, vatandaşların su baskınlarına karşı tedbirli olmalarını ve yapılan uyarıları dikkate almalarını önerdi. Özellikle sürücülerin, su birikintilerine karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Bandırma\'da Sağanak Yağış Trafiği Felç Etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bandırma'da Sağanak Yağış Trafiği Felç Etti - Son Dakika

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