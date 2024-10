Bangladeş'te Yıldırım Çarpması: 300 Ölü

Güncel

DAKKA, 6 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş'te bu yıl yıldırım çarpması sonucu yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğu kırsal kesimde yaşayan çiftçilerden oluşuyor.

Bu yılın Şubat ayından Eylül ayına kadar olan dönemde 242'si erkek, 55'i kadın olmak üzere toplam 297 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yerel bir kuruluş olan ve 2019'dan bu yana gök gürültülü fırtınalardan kaynaklanan can kayıplarını izleyen Save the Society and Thunderstorm Awareness Forum (SSTF), Cumartesi günü Dakka'da konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

SSTF, söz konusu bu dönemde 73 kişinin de yaralandığını kaydetti. Yıldırım çarpması sonucu meydana gelen ölümlerin büyük çoğunluğunun insanların tarım arazilerinde çalıştığı kırsal bölgelerde meydana geldiği belirtildi.

Bangladeş'te, yılın bu döneminde kurak mevsimden yağmurlu yaz mevsimine geçilirken yıldırım kaynaklı ölümler yaygın olarak görülüyor.

Ülkedeki uzmanların bazıları, yıldırım kaynaklı ölümlerde son yıllarda görülen artışı doğrudan iklim değişikliğine bağlıyor.