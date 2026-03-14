Bangladeş'ten Diplomasi ve İşbirliği Vurgusu

Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman, ABD- İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın bölgedeki misillemelerine ilişkin, "Biz bu çatışmanın en kısa zamanda sona ermesi ve tarafların tamamının müzakere masasına geri dönüp diplomasiye bir şans vermesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Rahman, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bakanlık'taki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bangladeş'teki yeni hükümetin dışişleri bakanı olarak ilk ikili ziyaretini yaptığını belirten Rahman, bunun da Türkiye'ye atfettikleri önemi ve dostluğu gösterdiğini ifade etti.

Rahman, Bangladeş ile Türkiye arasında çok dostane ilişkiler bulunduğuna işaret ederek, bu ilişkilerin yüz yıllardır devam ettiğini dile getirdi.

Şu anda Bangladeş olarak bilinen Bengal'in oluşumunun aslında Türklerin çabalarıyla yüz yıllar önce başladığını söyleyen Rahman, iki ülke arasında tarihe dayanan bir kardeşlik bağı bulunduğunu ve bu bağı güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Rahman, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'ın mesajını ileterek, 5 yıl içinde ilişkilerin çok daha farklı boyutlara gideceğini ve birçok farklı alanda işbirliği yapacaklarını ifade etti.

Savunma sanayisinde üretim, eğitim, sağlık, diplomasi ve uluslararası ortamlarda işbirliği gibi alanlarda çalışacaklarını söyleyen Rahman, Bangladeş'in Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Başkanlığı adaylığını desteklediği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Rahman, artık zamanın "Asya zamanı" olduğuna inandıklarını belirterek, Türkiye'nin, diğer dost ülkelerin ve Küresel Güney ülkelerinin desteğinin gerçekten çok önemli olduğunu ve birlikte bu adaylığın başarılı olması için çalışacaklarını dile getirdi.

"Körfez ülkelerine saldırılarda 4 vatandaşımızı kaybettik"

Bangladeş'te yeni hükümetin şubat ayında kurulmasıyla çok önemli bir dönemden geçtiklerini ve birdenbire Körfez bölgesinde çatışmaların başladığını söyleyen Rahman, "Bu sadece bölgedeki ülkeleri etkilemekle kalmadı, dünyanın geri kalanında da birçok ülkeyi etkiledi. Biz bunun sonuçlarını ilk elden yaşadık. Körfez ülkelerindeki hava saldırılarında kendi halkımızdan 4 kişiyi kaybettik, yaralanan vatandaşlarımız da var. Dolayısıyla bu saldırılardan doğrudan etkilendik. Aynı zamanda enerji piyasasındaki dalgalanmalar da bizi çok etkiledi. Deniz nakliyatının sürdürülebilmesinde önemli sorunlar yaşadık." diye konuştu.

Rahman, bu yaşananların bütün halkları etkileyecek sonuçlar getireceğine işaret ederek, "Biz bu çatışmanın en kısa zamanda sona ermesi ve tarafların tamamının müzakere masasına geri dönüp diplomasiye bir şans vermesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

"Gazze'deki kıyımı kınıyoruz"

Bangladeş'in Filistin konusundaki tutumunun Türkiye'nin tutumuna benzediğini belirten Rahman, şunları ifade etti:

"Biz Gazze'de gerçekleşen kıyımı kınıyoruz. Bu, dünyanın gözleri önünde güncel dönemde hiç görmediğimiz bir kıyımdı. Biz burada bir yeniden inşa sürecinin gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Herhangi bir ara verilmeden Gazze halkının yardımlara ve diğer kaynaklara erişebilmesine inanıyoruz. Bu hak onlara şimdiye kadar verilmedi. Nihayetinde bu problemin geniş kapsamlı bir biçimde iki devletli olarak da çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda 1967 sınırları içinde ve Kudüs başkent olacak şekilde Filistin devletinin kurulması gerektiğine ve bunun en kısa zamanda yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda da birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Rahman, birçok alanda 1980'lerde diplomat olarak görev yaptığını ve Bangladeş'in BM Daimi Temsilcisi olduğu dönemde New York'ta Türkevinde "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" ibaresini her gün gördüğünü dile getirerek, o dönemde birlikte çalıştıklarını ve yakın işbirliği yürüttüklerini söyledi.

Bugün Bakan Fidan ile imzalanan mutabakat zaptıyla iki ülkenin diplomatlarının bir araya gelerek eğitim alacaklarını ve çalışacaklarını ifade eden Rahman, kapasiteleri dahilinde bunu başarılı kılmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rahman, yeni hükümetin Türkiye ile Bangladeş arasındaki ikili ilişkileri daha önce hiç görülmeyen bir seviyeye çıkarma konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

"Bangladeş'te barışçıl ve adil bir seçim gerçekleştirdik"

Rahman, ülkesinde yaşananlara ilişkin, "15 yıldır devam eden bir durum söz konusuydu. Halkımızın oy kullanma ve seçme hakkı elinden alınmıştı. Bu 15 yıllık dönemin sonunda en barışçıl ve adil seçimi gerçekleştirebildik ülkemizde. Bizim partimiz üçte iki çoğunlukla bu seçimi kazandı. Bu, daha önce görmediğimiz bir rekor oy seviyesiydi. Bu büyük siyasi sermayeyi ülkemizin yararına kullanmak istiyoruz. Bunun bir boyutu da Türkiye ve diğer dost ülkelerle ilişkimizi kayda değer oranda geliştirmek olacak." diye konuştu.

İlerleyen yıllarda her iki ülkenin halkına da çok büyük bir ilerleme sağlandığını gösterebileceklerine inandığını ifade eden Rahman, savunma sanayi, sağlık, eğitim, bilgi teknolojileri ve birçok farklı diplomatik ortamdaki işbirliği anlamında da bunun gerçekleşebileceğini söyledi.

Bangladeş'in BM 81. Genel Kurulu Başkanlığı adaylığı

Rahman, Bangladeş'in bu dönemde Türkiye ile olacağını, aynı şekilde Türkiye'nin de Bangladeş'in yanında olacağını kaydederek, Bangladeş'in BM 81. Genel Kurulu Başkanlığı adaylığının bir "Asya" adaylığı olacağını ifade etti.

Ülkesinin Asya'nın merkezinde yer aldığına dikkati çeken Rahman, BM Genel Kurulunda demokratik normların korunması gerektiğine inandıklarını dile getirdi.

Rahman, coğrafi anlamda rotasyon ilkesinin desteklenmesi gerektiğini belirterek, adaylıklarının Küresel Güney açısından da önem arz ettiğini söyledi.

Küresel Güney ülkelerinin BM Genel Kurulunda çoğunluğa sahip olduğuna da işaret eden Rahman, bu ülkelerden destek alabileceklerine inandığını ve gerçekten enerjik bir biçimde bu gündemi ilerleyen haftalarda destekleyeceklerini kaydetti.