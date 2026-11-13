Barış Güney'in ölümüyle HABAŞ patlamasında can kaybı 19'a çıktı - Son Dakika
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Barış Güney'in ölümüyle HABAŞ patlamasında can kaybı 19'a çıktı

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Barış Güney\'in ölümüyle HABAŞ patlamasında can kaybı 19\'a çıktı
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HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda enkazda kayıp aranan Barış Güney'in cansız bedenine ulaşılmasıyla patlamadaki can kaybı 19'a çıktı. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki DNA incelemesiyle kimliği kesinleşen Güney'in ardından fabrikada arama-kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından kayıp olarak aranan Barış Güney'in de cansız bedenine ulaşıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA incelemesiyle cenazenin Güney'e ait olduğu kesinleşti. Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükselirken fabrikadaki arama-kurtarma çalışmaları sona erdi.

KAYIP İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Aliağa'da 9 Kasım'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandı.

Patlamanın ardından kendisinden haber alınamayan işçi Barış Güney'in cansız bedenine ulaşıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen DNA incelemesi sonucunda cenazenin Güney'e ait olduğu kesinlik kazandı.

CAN KAYBI 19'A YÜKSELDİ, ARAMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

Barış Güney'in de hayatını kaybettiğinin belirlenmesiyle fabrikadaki patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 19'a çıktı. Kayıp işçinin de bulunmasıyla fabrikadaki arama-kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

PATLAMA BAKIM ÇALIŞMASI SIRASINDA MEYDANA GELDİ

Aliağa'nın Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, fabrikada arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Faciaya ilişkin Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma da devam ediyor. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla 4 cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, savcılar ve bilirkişi heyeti tarafından fabrikada incelemeler gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında adli işlemler yapıldı. Başaran hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: DHA
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