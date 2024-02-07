Tartıştığı annesini av tüfeğiyle öldürdü

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Bartın'da Umut Can Alay (23), tartıştığı annesi Hatice Alay'ı (52) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Feci olayın ardından gözaltına alınan Umut Can Alay'ın 'cinsel istismar' suçundan bir süre cezaevinde yattığı ve 1 yıl önce tahliye edildiği öğrenildi.

AV TÜFEĞİYLE ANNESİNE ATEŞ ETTİ

Dün saat 19.30 sıralarında Topluca köyü Esenpınar mevkisindeki evde orman işçisi olarak çalışan Umut Can Alay, akşam eve geldiğinde annesi Hatice Alay ile tartıştı. Tartışmanın ardından Umut Can Alay, evdeki av tüfeği ile annesinin göğsüne bir el ateş açtı.

CEZAEVİNDE YATTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Silah seslerini duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, kurtarılamadı.Gözaltına alınan Umut Can Alay'ın 'cinsel istismar' suçundan bir süre cezaevinde yattığı, 1 yıl önce de tahliye edildiği öğrenildi.