Tartıştığı annesini av tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika
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Tartıştığı annesini av tüfeğiyle öldürdü

Bartın'da Umut Can Alay, tartıştığı annesi Hatice Alay'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Alay'ın daha önce cinsel istismar suçundan cezaevinde olduğu ve tahliye edildiği belirtildi.

07.02.2024 11:55  Güncelleme: 17:20
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Bartın'da Umut Can Alay (23), tartıştığı annesi Hatice Alay'ı (52) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Feci olayın ardından gözaltına alınan Umut Can Alay'ın 'cinsel istismar' suçundan bir süre cezaevinde yattığı ve 1 yıl önce tahliye edildiği öğrenildi.

AV TÜFEĞİYLE ANNESİNE ATEŞ ETTİ

Dün saat 19.30 sıralarında Topluca köyü Esenpınar mevkisindeki evde orman işçisi olarak çalışan Umut Can Alay, akşam eve geldiğinde annesi Hatice Alay ile tartıştı. Tartışmanın ardından Umut Can Alay, evdeki av tüfeği ile annesinin göğsüne bir el ateş açtı.

CEZAEVİNDE YATTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Silah seslerini duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, kurtarılamadı.Gözaltına alınan Umut Can Alay'ın 'cinsel istismar' suçundan bir süre cezaevinde yattığı, 1 yıl önce de tahliye edildiği öğrenildi.

Tartıştığı annesini av tüfeğiyle öldürdü
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Abdülkadir Doğruyol: BU ANNE KATİLİNE İDAM CEZASI VERMEYENLERİN VEBALİ AHİRETTE ORTAYA ÇIKACAKTIR .KİM BU CEZAYA EVET OLABİLİR DİYENLERİN BAŞINA BÖYLE BİR OLAY MEYDANA GELSE NASIL BİR KARAR VERİRLERDİ ACABA ? 0 0 Yanıtla

Esenpınar, Umut Can, Hatice, Aile İçi Şiddet, Ceza, Cinayet, Gözaltı, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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