Başbağlar'da teröristlerce katledilen 33 sivil İstanbul'da anıldı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 32 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 33 sivili anma programı düzenlendi.

Başbağlar Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneğince Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Başbağlar şehitlerini andığını ve acılarını paylaştığını belirterek, "Hangi meşrepten gelirsek gelelim, biz bu coğrafyada, Madımak'ta oynanan oyunun da Başbağlar'da olan hadiselerin de Gazze'de olanların da siyonizmin ve küresel emperyalistlerin eliyle işlendiğini çok açık biliyoruz." dedi.

Srebrenitsa soykırımının da temmuz ayında yapıldığını hatırlatan Turan, tüm bu katliamların sebebinin, Müslüman coğrafyalardaki mücadele olduğunu aktardı.

Turan, günlük siyasi mülahazaların hiçbir öneminin olmadığını söyleyerek, "Acılarınızı paylaşıyoruz. Fatih, Başbağlar için özel bir yer. Çünkü neredeyse Başbağlar halkının İstanbul'da yaşayanlarının büyük bir kısmı Fatih'te yaşıyorlar. Burası için kıymetli insanlar. Çünkü ahlaki yaşamları ve milli duruşlarıyla çok kıymetliler. Siyonizm ve küresel emperyalistler için bu coğrafyadaki insanların Alevi ya da Sünni, çok dindar ya da az dindar, seküler ya da modern olmasının hiçbir farkı yoktur. Biz şunu biliyoruz. Onlar için bu coğrafyadaki insanlar adeta bir böcek. Bu şuurun yerleşmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Başbağlar Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Erhan Aydınlı da Başbağlar ve tüm mazlumlar için gösterdikleri mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ve yaşanan katliamı unutturmayacaklarını söyledi.

Başbağlar'da 32 yıl önce yanan zalim ateşinin sönmediğini, kara dumanın halen dağılmadığını belirten Aydınlı, "Madımak'ta ve Başbağlar'da, Türkiye'yi kaosa sürüklemek için bu katliamları düzenleyen vatan, millet ve din düşmanı olan karanlık eller, kirli emellerine asla ulaşamadılar ve hiçbir zaman ulaşamayacaklar. Başbağlar'ımıza vuran zulüm karanlığı, bugün Filistin'e, Yemen'e, Doğu Türkistan'a düşmekte. Masum insanlar katliama maruz kalmaktadır." dedi.

Aydınlı, 5 Temmuz 1993 tarihinde, köylerine yapılan terör saldırısında, 28 kişinin kurşuna dizildiğini, biri kadın, biri çocuk olmak üzere 5 kişinin de evleriyle birlikte ateşe verildiğini vurgulayarak, "Onur ve gururla söyleyebiliriz ki Başbağlar halkı olarak o gün basiret ve ferasetimizle vatanımız üzerinde oynanmak istenen bu oyuna gelmedik ve köyümüzü hiçbir zaman terk etmedik." diye konuştu.

Aydınlı, yetkili kurumların Başbağlar katliamını yeniden incelemesini ve araştırmasını talep ettiğini söyledi.

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve bazı vatandaşların da katıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.