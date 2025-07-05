Başbağlar'da teröristlerce katledilen 33 sivil İstanbul'da anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Başbağlar'da teröristlerce katledilen 33 sivil İstanbul'da anıldı

05.07.2025 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 32 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 33 sivili anma programı düzenlendi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 32 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 33 sivili anma programı düzenlendi.

Başbağlar Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneğince Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Başbağlar şehitlerini andığını ve acılarını paylaştığını belirterek, "Hangi meşrepten gelirsek gelelim, biz bu coğrafyada, Madımak'ta oynanan oyunun da Başbağlar'da olan hadiselerin de Gazze'de olanların da siyonizmin ve küresel emperyalistlerin eliyle işlendiğini çok açık biliyoruz." dedi.

Srebrenitsa soykırımının da temmuz ayında yapıldığını hatırlatan Turan, tüm bu katliamların sebebinin, Müslüman coğrafyalardaki mücadele olduğunu aktardı.

Turan, günlük siyasi mülahazaların hiçbir öneminin olmadığını söyleyerek, "Acılarınızı paylaşıyoruz. Fatih, Başbağlar için özel bir yer. Çünkü neredeyse Başbağlar halkının İstanbul'da yaşayanlarının büyük bir kısmı Fatih'te yaşıyorlar. Burası için kıymetli insanlar. Çünkü ahlaki yaşamları ve milli duruşlarıyla çok kıymetliler. Siyonizm ve küresel emperyalistler için bu coğrafyadaki insanların Alevi ya da Sünni, çok dindar ya da az dindar, seküler ya da modern olmasının hiçbir farkı yoktur. Biz şunu biliyoruz. Onlar için bu coğrafyadaki insanlar adeta bir böcek. Bu şuurun yerleşmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Başbağlar Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Erhan Aydınlı da Başbağlar ve tüm mazlumlar için gösterdikleri mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ve yaşanan katliamı unutturmayacaklarını söyledi.

Başbağlar'da 32 yıl önce yanan zalim ateşinin sönmediğini, kara dumanın halen dağılmadığını belirten Aydınlı, "Madımak'ta ve Başbağlar'da, Türkiye'yi kaosa sürüklemek için bu katliamları düzenleyen vatan, millet ve din düşmanı olan karanlık eller, kirli emellerine asla ulaşamadılar ve hiçbir zaman ulaşamayacaklar. Başbağlar'ımıza vuran zulüm karanlığı, bugün Filistin'e, Yemen'e, Doğu Türkistan'a düşmekte. Masum insanlar katliama maruz kalmaktadır." dedi.

Aydınlı, 5 Temmuz 1993 tarihinde, köylerine yapılan terör saldırısında, 28 kişinin kurşuna dizildiğini, biri kadın, biri çocuk olmak üzere 5 kişinin de evleriyle birlikte ateşe verildiğini vurgulayarak, "Onur ve gururla söyleyebiliriz ki Başbağlar halkı olarak o gün basiret ve ferasetimizle vatanımız üzerinde oynanmak istenen bu oyuna gelmedik ve köyümüzü hiçbir zaman terk etmedik." diye konuştu.

Aydınlı, yetkili kurumların Başbağlar katliamını yeniden incelemesini ve araştırmasını talep ettiğini söyledi.

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve bazı vatandaşların da katıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kemaliye, Erzincan, istanbul, Politika, Güncel, Kültür, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başbağlar'da teröristlerce katledilen 33 sivil İstanbul'da anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AKOM sıcak hava dalgası nedeniyle İstanbulluları uyardı AKOM sıcak hava dalgası nedeniyle İstanbulluları uyardı
Buca’daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı Buca'daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı
Hastanede rüşvet skandalı Bıçak parası soygununa operasyon düzenlendi Hastanede rüşvet skandalı! Bıçak parası soygununa operasyon düzenlendi
Sarıyer’de iş insanlarına ait 30 milyon lira değerindeki cipler kundaklandı Sarıyer'de iş insanlarına ait 30 milyon lira değerindeki cipler kundaklandı
Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı
Ali Koç’tan Jhon Duran sonrası bir bomba daha Ali Koç'tan Jhon Duran sonrası bir bomba daha
Kayıp olarak aranan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Kayıp olarak aranan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Ali Yerlikaya: Orman yangınından etkilenen 60 haneye 5 milyon 745 bin lira nakdi destek yaptık Ali Yerlikaya: Orman yangınından etkilenen 60 haneye 5 milyon 745 bin lira nakdi destek yaptık
Baklava kutusundaki 110 bin Euro’luk rüşvet anı kamerada Baklava kutusundaki 110 bin Euro'luk rüşvet anı kamerada
TFF açıkladı Galatasaray’dan ayrılıp milli takıma TFF açıkladı! Galatasaray'dan ayrılıp milli takıma
Sacha Boey’dan Galatasaray’a kötü haber Cimbom’u değil Marsilya’yı seçti Sacha Boey'dan Galatasaray'a kötü haber! Cimbom'u değil Marsilya'yı seçti

16:53
3 başkanın daha gözaltına alınmasının ardından Özel’den zehir zemberek sözler
3 başkanın daha gözaltına alınmasının ardından Özel'den zehir zemberek sözler
16:19
Gözaltı kararı verilen Muhittin Böcek’in oğlunun nerede olduğu belli oldu
Gözaltı kararı verilen Muhittin Böcek'in oğlunun nerede olduğu belli oldu
15:36
Genç polis memuru yaylada kaldığı çadırda zehirlenerek hayatını kaybetti
Genç polis memuru yaylada kaldığı çadırda zehirlenerek hayatını kaybetti
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’den pis kokular geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'den pis kokular geliyor
12:32
Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte operasyonun ayrıntıları
Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte operasyonun ayrıntıları
00:01
ABD’de sel felaketi Çok sayıda can kaybı var
ABD'de sel felaketi! Çok sayıda can kaybı var
22:59
Hamas, Gazze’de yeni ateşkes teklifine olumlu yanıt verdi
Hamas, Gazze'de yeni ateşkes teklifine olumlu yanıt verdi
22:22
Yalova’da tersanede vinç kazası 22 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Yalova'da tersanede vinç kazası! 22 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
21:54
Arkadaşlarıyla iddialaşıp köprüden Kızılırmak’a atlayan genç kayboldua
Arkadaşlarıyla iddialaşıp köprüden Kızılırmak’a atlayan genç kayboldua
21:52
Bakan Yerlikaya: 65 orman yangınıyla ilgili 44 kişi gözaltına alındı, 10 kişi tutuklandı
Bakan Yerlikaya: 65 orman yangınıyla ilgili 44 kişi gözaltına alındı, 10 kişi tutuklandı
21:33
Parkta bıçakladığı kocasını hastanede böyle tehdit etti: Eve gel, şeyine kızgın yağ dökeceğim
Parkta bıçakladığı kocasını hastanede böyle tehdit etti: Eve gel, şeyine kızgın yağ dökeceğim
21:12
Fenerbahçe’de Seçimli Olağanüstü Genel Kurul’un tarihi belli oldu
Fenerbahçe'de Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'un tarihi belli oldu
21:10
15 yaşındaki çocuğun kullandığı araç bir kişiyi hayattan kopardı
15 yaşındaki çocuğun kullandığı araç bir kişiyi hayattan kopardı
20:35
Saint-Maximin’den Türkiye’nin konuşacağı itiraf: Fenerbahçe’de bana doping yapmaya kalktılar
Saint-Maximin'den Türkiye'nin konuşacağı itiraf: Fenerbahçe'de bana doping yapmaya kalktılar
20:27
Sacha Boey’dan Galatasaray’a kötü haber Cimbom’u değil Marsilya’yı seçti
Sacha Boey'dan Galatasaray'a kötü haber! Cimbom'u değil Marsilya'yı seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2025 18:00:44. #7.11#
SON DAKİKA: Başbağlar'da teröristlerce katledilen 33 sivil İstanbul'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.