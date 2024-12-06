Basın Özgürlüğü Raporu... Utku Çakırözer: "Gazeteciler Kasım Ayında 87 Kez Hakim Karşısına Çıktı"

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(ANKARA)- CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, kasım ayı boyunca gazetecilerin 87 kez hakim karşısına çıktığını belirterek, "Kasım ayı basın özgürlüğü, halkın haber alma hakkı ve gazetecilik için en karanlık aylardan biri oldu. Hep diyoruz basın özgürlüğü olmazsa demokrasi olmaz, hukuk devleti olmaz. Basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı sağlanana dek mücadelemiz sürecek" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer her ay düzenli olarak kamuoyu ile paylaştığı basın özgürlüğü raporunu yayınladı. Kasım ayı Basın Özgürlüğü Raporu'na göre son bir ayda ifade ve basın özgürlüğü alanında yaşanan ihlaller şöyle:

"Gazeteciler kasım ayında 87 kez hakim karşısına çıktı"

"Gazeteciler kasım ayında 87 kez hakim karşısına çıktı. Birgün yazarı Gözde Bedeloğlu, MHP Milletvekili Sermet Atay'ın şikayeti üzerine açılan davada para cezasına çarptırıldı. Halktv.com.tr Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe, gazetepencere.com Yazı İşleri Müdürü Nilay Can ve Bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 17 gazeteci kasım ayında gözaltına alındı. Gazeteciler Fatih Altaylı, İsmail Saymaz ve Evren Demirdaş hakkında 2022 yılında dezenformasyonla mücadele gerekçesiyle TCK'ya eklenen 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. 23 Derece sosyal medya hesabının sahibi gazeteci Gökhan Özbek gözaltına alındı.

"Kayyum atanması süreçlerine ilişkin haberler engellendi"

Görevden alınarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in soruşturma sürecine dair haber ve paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan '10Haber' muhabiri Furkan Karabay tutuklandı. Batman Belediyesi'ne kayyum atamasına tepki eylemlerini takip eden gazeteciler Pelşin Çetinkaya ve Veysi Akören gözaltına alındı. Batman Sonsöz gazetesi polis tarafından basıldı, muhabiri Serhat Aslan gözaltına alındı. 25 Kasım'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri takip eden Gazete Duvar muhabiri Osman Çaklı'nın da aralarında bulunduğu gazeteciler Beyoğlu'nda, gazeteci Bilal Güldem'in de Diyarbakır'da çekim yapması engellendi. Özgür Yurttaş muhabiri İrem Kabataş gözaltına alındı.

Gazeteciye 'mesleğini bırak' tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sorusundan rahatsız olduğu gazeteci Hilal Köylü'ye 'mesleğini bırak' şeklinde tepki gösterdi. MHP lideri Meclis'teki grup toplantısında Halk TV ve bazı basın organlarını tehdit etti. Balıkesir Burhaniye'de Yeni Efe gazetesi sahibi Hakan Sataroğlu CHP'li belediye meclis üyesi tarafından darp edildi.

"RTÜK'ten ceza yağdı"

RTÜK Halk TV, Flash Haber, Tele 1, Sözcü TV, NOW TV, Star TV, Show TV, Kanal D, S Sport, Exxen ve TV8'e 13 ayrı yaptırım uygulandı. Halk TV'ye 'Bahçeli'ye dosyayı Erdoğan vermiş' ve 'Erdoğan görüntüleri izletmiş' alt yazıları, SZC TV'ye 'Yenidoğan Çetesi'nin konuşulduğu Arena programında konukların Sağlık Bakanı ile ilgili iddiaları, Flash Haber TV'ye program sunucusu ve gazetecilerin 'Neden aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekliyoruz?' sorusu ile 'bazen de böyle tersten çakarlar işte', 'bu kadar kafasızlık olur mu ya' ifadeleri nedeniyle yüzde 3 idari para cezası verildi. Tele 1'e program sunucusu Musa Özuğurlu'nun bir başka gazeteci hakkındaki yorumları nedeniyle ceza verildi. Belediyelere kayyum uygulamasının eleştirildiği yayınlar ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın siyasi yorumları nedeniyle Halk TV, NOW TV ve TELE 1'e aylık iletişim gelirlerinin yüzde 3'ü oranında idari para cezası verildi.

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası ilgili mahkemenin verdiği yayın yasağına uymayan televizyon kanallarına üst sınırdan idari yaptırım uygulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açık talebi doğrultusunda RTÜK tarikatlarda küçük yaşta evlilik ve cinayet gibi konularının işlendiği Kanal D'ye iki kez program durdurma ve yüzde 3 para cezası kesti.

"Milyonlarca takipçisi olan platformlar aylardır kapalı"

Kasım ayında, TikTok fenomenlerinin silahlı kavgası hakkındaki haberler, silahlı saldırı haberleri ile erişim engelleme kararlarını eleştiren İfade Özgürlüğü Derneği kurucusu Prof. Yaman Akdeniz ile Diken internet haber sitesinde yapılan 'Mahkemeden 'yasaya aykırı' karar: 'AKP'li belediyede vurgun' haberine erişim engeli' başlıklı haber de erişime engellendi. Dünyada milyonlarca insanın kullandığı hikaye yazma ve okuma sitesi Wattpad, oyun programı Roblox ve yayın platformu Discord'a yönelik aylar önce getirilen erişim engellemeleri kasım ayında da devam etti. Kasım ayı basın özgürlüğü, halkın haber alma hakkı ve gazetecilik için en karanlık aylardan biri oldu. Hep diyoruz basın özgürlüğü olmazsa demokrasi olmaz, hukuk devleti olmaz! Basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı sağlanana dek mücadelemiz sürecek."