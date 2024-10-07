Başkan Bozbey, Hatay Ulu Cami için 2026 hedefini açıkladı - Son Dakika
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Başkan Bozbey, Hatay Ulu Cami için 2026 hedefini açıkladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Hatay'ın Defne ilçesini ziyaret ederek Ulu Cami'nin inşaatının haziran 2026'da tamamlanacağını duyurdu. Bozbey, Hatay halkına yaralarına birlikte sarılma sözü verdi.

07.10.2024 19:13
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(BURSA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Hatay'ın Defne ilçesine giderek halk buluşmasına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Ulu Cami'yi haziran 2026'da bitirip, inşallah hep beraber orada cuma namazı kılınacak hale getireceğiz. Bu da Hatay halkına sözümüz olsun" dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'ın Defne ilçesinde 20 gün kalan ve afet sonrasını Hatay halkıyla birlikte yaşayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Defne ilçesini tekrar ziyaret ederek deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik ve genel sekreter yardımcılarıyla birlikte Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün'ü ziyaret eden Başkan Bozbey, sahada çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Hatay'daki 'Bursa- Kütahya Konteyner Kenti'ni de ziyaret eden Başkan Bozbey ve beraberindekiler, vatandaşların sorunlarını dinledi. Daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Hatay'ın Defne ilçesindeki halk buluşmasına katılan Başkan Bozbey, Hatay Ulu Cami ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Mustafa Bozbey'i yanına davet eden Genel Başkan Özgür Özel, "Sayın Başkan, Ulu Cami'nin ne zaman minaresinden ezan okunacak ve açılışında birlikte Cuma namazı kılacağız?""diye sordu. Başkan Bozbey, "Sevgili Genel Başkanım sizin de direktiflerinizle biz Ulu Cami'yi haziran 2026'da bitirip, inşallah hep beraber orada cuma namazı kılınacak hale getireceğiz. Bu da Hatay halkına sözümüz olsun" dedi.

"Halkımız bu acı günleri yaşarken de yanlarındaydım, şimdi de yanlarındayım"

Konuyla ilgili ayrıca açıklamalarda bulunan Başkan Bozbey, çalışmaları ciddiyetle yürüttüklerini belirtti. Ulu Cami inşaatı ile ilgili kesinlikle Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden kaynaklı bir gecikme yaşanmadığını dile getiren Bozbey, onay sürecinin tamamlanması halinde Ulu Cami'nin inşaatına başlayacaklarını dile getirdi. Süreç boyunca dini ve manevi değerleri kullanılarak yaşanan acılar üzerinden kendilerine ithamlarda bulunulmasının, bunun da siyasi hesaplarla yürütülmesinin etik, ahlaki ve insani olmadığını dile getiren Başkan Bozbey, "Bizler, 6 Şubat depremlerinin ardından 'siyaseti bir kenara bırakalım, birlikte çalışalım, yaralarımızı beraber saralım' dedik. Ancak bugün karşılaştığımız manzara, birlikte çalışma kültüründen oldukça uzak. Göreve geldiğimizden bu yana Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, tüm çalışmalarımızı eksiksiz yürüttük. Burada yaralar hala tazeyken böyle bir gündem oluşturulduğu için derin bir üzüntü duyduğumu Hatay halkına ifade etmek istiyorum. Halkımız bu acı günleri yaşarken de yanlarındaydım, şimdi de yanlarındayım. Daima da yanlarında olmaya devam edeceğim. Hataylılar hiç merak etmesin. Bursa'mız daima sizlerin yanında olacak. Belediyemiz sizin de belediyenizdir ve her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Yaralarımızı hep birlikte saracak, zorlukları dayanışmayla atlatacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Bozbey, Hatay Ulu Cami için 2026 hedefini açıkladı - Son Dakika

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