Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Söğüt Toptancı Hali’nde esnafla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Söğüt Toptancı Hali’nde esnafla buluştu

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Söğüt Toptancı Hali’nde esnafla buluştu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Söğüt Toptancı Hali'nde esnaf ve üreticilerle buluştu. Domates fiyatları üzerinden üretim maliyetlerine dikkat çeken Ercengiz, maliyetlerin tarladan önce başladığını, lojistik ve işçilik gibi girdilerin yük oluşturduğunu; üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkının doğru planlama ve üreticiyi koruyacak politikalarla çözülmesi gerektiğini söyledi. Söğüt domatesinin markalaşması için yapılan coğrafi işaret çalışmasını da desteklediklerini belirtti.

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Söğüt Toptancı Hali'nde esnaf ve üreticilerle bir araya geldi. Sahadaki sorunları esnaftan dinleyen Ercengiz, "Gördük ki maliyetler daha ürün tarladan çıkmadan başlıyor. Özellikle lojistik, işçilik ve diğer üretim girdileri ciddi bir yük oluşturuyor. Çözümün doğru planlama ve üreticiyi koruyacak politikalarla ele alınması gerekiyor" dedi.

Burdur Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, Söğüt Belediye Başkanı Ayhan Yurdasiper ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya; Burdur Belediye Başkanı ve Burdur Belediyeler Birliği Başkanı Ercengiz, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör ve Çavdır Belediye Başkanı Ali Okan Yücel katıldı.

Toplantı sonrasında Söğüt Toptancı Hali'ni gezen Ercengiz, esnaf ve üreticilerle bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Özellikle üretim maliyetleri ve üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkın gündeme geldiği toplantıda konuşan Ercengiz, şunları söyledi:

"ÜRETİCİYİ KORUYACAK POLİTİKALARIN ELE ALINMASI GEREKİYOR"

"Şu anda Söğüt beldemizdeyiz. Başkanımız Sayın Ayhan Yurdasiper ile birlikte belediyemize bağlı Toptancı Hali'ni ziyaret ettik. Esnafımızla, üreticilerimizle bir araya gelerek onların dertlerini, sıkıntılarını, şikayetlerini ve aslında sahadaki gerçekleri dinlemeye çalıştık. Bugün burada en çok konuştuğumuz konu domates fiyatları oldu. Üretici, sattığı üründen memnun değil; tüketici ise pazarda karşılaştığı fiyatlardan memnun değil. Üreticiyle tüketici arasındaki zincirin bu kadar uzun ve maliyetli olması, maalesef hem üreticiyi yeterince koruyamıyor hem de nihai tüketicinin daha yüksek fiyatlarla karşılaşmasına neden oluyor. Gördük ki maliyetler daha ürün tarladan çıkmadan başlıyor. Özellikle lojistik, işçilik ve diğer üretim girdileri ciddi bir yük oluşturuyor. Bu nedenle çözümün doğru planlama ve üreticiyi koruyacak politikalarla ele alınması gerekiyor.

"ÜRETEN KAZANIRSA, TÜKETİCİ DE KAZANIR ÜLKEMİZ DE KAZANIR"

Söğüt'te domates üretimi çok önemli bir ekonomik değer. Başkanımızın Söğüt domatesinin marka ve coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunması da son derece kıymetli. Söğüt domatesini alıcısı ve meraklısı zaten biliyor. Ancak bu değerin tüm Türkiye tarafından tanınmasını, markalaşmasını ve hak ettiği değere ulaşmasını sağlamamız gerekiyor. Ben üreticinin üretimde kalmasının her zaman çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün halde 25 lira olan bir ürünün üretiminden çiftçimiz vazgeçerse, yarın aynı ürünü çok daha yüksek fiyatlara almak zorunda kalabiliriz. Bu nedenle üreticiyi bugün desteklemek, aslında yarının tüketicisini de korumaktır. Burada onlarca işletme, yüzlerce çalışan ve tarlada emek veren kadınlarımız var. Domates sadece bir ürün değil; bu coğrafyada binlerce insanın geçim kaynağı, emeği ve alın teridir. Bu sektörün ayakta kalması, üretimin devam etmesi ve üreticimizin korunması Türkiye ekonomisi açısından da büyük önem taşıyor. Gerekli önlemlerin alınması, üreticimizin üretimde tutulması ve emeğinin karşılığını almasının sağlanması gerekiyor. Çünkü üreten kazanırsa, tüketici de kazanır ülkemiz de kazanır."

Kaynak: ANKA

Ali Orkun Ercengiz, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Burdur, Söğüt, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Söğüt Toptancı Hali’nde esnafla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Poizi konserinde ortalık bir anda karıştı Tekme ve yumruklar havada uçuştu Poizi konserinde ortalık bir anda karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Gemi faciası iki çocuğunu aldı Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı Gemi faciası iki çocuğunu aldı! Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı
Otelde korkuluk faciası Alman çocuk hayatını kaybetti Otelde korkuluk faciası! Alman çocuk hayatını kaybetti
Eskişehir’de Asılsız Uyuşturucu İhbarı Eskişehir'de Asılsız Uyuşturucu İhbarı
ABD-İran gerilimi piyasaları vurdu Petrol fiyatları fırladı ABD-İran gerilimi piyasaları vurdu! Petrol fiyatları fırladı
Özgür Özel’in yüz ifadesi bomba: Kılıçdaroğlu ile böyle tokalaştı Özgür Özel'in yüz ifadesi bomba: Kılıçdaroğlu ile böyle tokalaştı
Türkiye’yi ayağa kaldıran video Vatandaşlar Bakan Çiftçi’yi etiketliyor Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Vatandaşlar Bakan Çiftçi'yi etiketliyor
Konut mağdurlarının şikayetine ’takipsizlik’ kararı: 4 bin kişinin ev hayalini çaldılar Konut mağdurlarının şikayetine 'takipsizlik' kararı: 4 bin kişinin ev hayalini çaldılar
Yıldız Tilbe söyledi, 200 bin kişi İstiklal Marşı’na eşlik etti Yıldız Tilbe söyledi, 200 bin kişi İstiklal Marşı’na eşlik etti
Yunanistan’ın gökyüzüne İsrail kalkanı 3 sistem tek ağda birleşecek Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek

09:21
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz
09:16
Arda Güler’in İspanyolcası hayran bıraktı
Arda Güler'in İspanyolcası hayran bıraktı
09:10
Transfer dönemi alev alev Galatasaray eski bir Fenerbahçeliyi daha alıyor
Transfer dönemi alev alev! Galatasaray eski bir Fenerbahçeliyi daha alıyor
08:58
Fenerbahçe’den kovulan Tedesco yeni takımında madara oluyor
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco yeni takımında madara oluyor
08:24
Bolu Belediyesi’ne “hayalet araç“ operasyonu 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi
Bolu Belediyesi'ne "hayalet araç" operasyonu! 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi
08:22
Trabzonspor’daki kötü gidişin nedeni Salah mı Taraftarlar ikiye bölündü
Trabzonspor'daki kötü gidişin nedeni Salah mı? Taraftarlar ikiye bölündü
08:08
Nereden nereye Son halini görenler tanıyamadı
Nereden nereye! Son halini görenler tanıyamadı
08:06
Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış Filo Jet’i Yunan’a tamir ettirmişler
Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış! Filo Jet'i Yunan'a tamir ettirmişler
07:47
Depoya benzin yerine mazot konuldu Yargıtay ana şirketi de sorumlu tuttu
Depoya benzin yerine mazot konuldu! Yargıtay ana şirketi de sorumlu tuttu
07:03
20 yıllık arkadaşına düğün hediyesi ağızları açık bıraktı
20 yıllık arkadaşına düğün hediyesi ağızları açık bıraktı
06:46
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll istifa etti
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 09:27:21. #.0.2#
SON DAKİKA: Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Söğüt Toptancı Hali’nde esnafla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement