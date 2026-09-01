Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Söğüt Toptancı Hali’nde esnafla buluştu

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Söğüt Toptancı Hali'nde esnaf ve üreticilerle bir araya geldi. Sahadaki sorunları esnaftan dinleyen Ercengiz, "Gördük ki maliyetler daha ürün tarladan çıkmadan başlıyor. Özellikle lojistik, işçilik ve diğer üretim girdileri ciddi bir yük oluşturuyor. Çözümün doğru planlama ve üreticiyi koruyacak politikalarla ele alınması gerekiyor" dedi.

Burdur Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, Söğüt Belediye Başkanı Ayhan Yurdasiper ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya; Burdur Belediye Başkanı ve Burdur Belediyeler Birliği Başkanı Ercengiz, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör ve Çavdır Belediye Başkanı Ali Okan Yücel katıldı.

Toplantı sonrasında Söğüt Toptancı Hali'ni gezen Ercengiz, esnaf ve üreticilerle bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Özellikle üretim maliyetleri ve üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkın gündeme geldiği toplantıda konuşan Ercengiz, şunları söyledi:

"ÜRETİCİYİ KORUYACAK POLİTİKALARIN ELE ALINMASI GEREKİYOR"

"Şu anda Söğüt beldemizdeyiz. Başkanımız Sayın Ayhan Yurdasiper ile birlikte belediyemize bağlı Toptancı Hali'ni ziyaret ettik. Esnafımızla, üreticilerimizle bir araya gelerek onların dertlerini, sıkıntılarını, şikayetlerini ve aslında sahadaki gerçekleri dinlemeye çalıştık. Bugün burada en çok konuştuğumuz konu domates fiyatları oldu. Üretici, sattığı üründen memnun değil; tüketici ise pazarda karşılaştığı fiyatlardan memnun değil. Üreticiyle tüketici arasındaki zincirin bu kadar uzun ve maliyetli olması, maalesef hem üreticiyi yeterince koruyamıyor hem de nihai tüketicinin daha yüksek fiyatlarla karşılaşmasına neden oluyor. Gördük ki maliyetler daha ürün tarladan çıkmadan başlıyor. Özellikle lojistik, işçilik ve diğer üretim girdileri ciddi bir yük oluşturuyor. Bu nedenle çözümün doğru planlama ve üreticiyi koruyacak politikalarla ele alınması gerekiyor.

"ÜRETEN KAZANIRSA, TÜKETİCİ DE KAZANIR ÜLKEMİZ DE KAZANIR"

Söğüt'te domates üretimi çok önemli bir ekonomik değer. Başkanımızın Söğüt domatesinin marka ve coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunması da son derece kıymetli. Söğüt domatesini alıcısı ve meraklısı zaten biliyor. Ancak bu değerin tüm Türkiye tarafından tanınmasını, markalaşmasını ve hak ettiği değere ulaşmasını sağlamamız gerekiyor. Ben üreticinin üretimde kalmasının her zaman çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün halde 25 lira olan bir ürünün üretiminden çiftçimiz vazgeçerse, yarın aynı ürünü çok daha yüksek fiyatlara almak zorunda kalabiliriz. Bu nedenle üreticiyi bugün desteklemek, aslında yarının tüketicisini de korumaktır. Burada onlarca işletme, yüzlerce çalışan ve tarlada emek veren kadınlarımız var. Domates sadece bir ürün değil; bu coğrafyada binlerce insanın geçim kaynağı, emeği ve alın teridir. Bu sektörün ayakta kalması, üretimin devam etmesi ve üreticimizin korunması Türkiye ekonomisi açısından da büyük önem taşıyor. Gerekli önlemlerin alınması, üreticimizin üretimde tutulması ve emeğinin karşılığını almasının sağlanması gerekiyor. Çünkü üreten kazanırsa, tüketici de kazanır ülkemiz de kazanır."