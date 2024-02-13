Başkan Karalar'ın özel kalem müdür vekili cinayeti zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Başkan Karalar'ın özel kalem müdür vekili cinayeti zanlısı tutuklandı

Başkan Karalar\'ın özel kalem müdür vekili cinayeti zanlısı tutuklandı

Başkan Karalar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük'ü tabancayla vurarak öldüren ve işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen Mikail Güvenir (44), çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

13.02.2024 17:14  Güncelleme: 17:15
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TUTUKLANDI

Başkan Karalar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük'ü tabancayla vurarak öldüren ve işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen Mikail Güvenir (44), çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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