Başkan Ünlüce Yerel Eşitlik İçin Çalıştayda Önemli Açıklamalar Yaptı

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, Edirne'de düzenlenen "Yerelde Eşitlik Çalıştayı"na katıldı. Eskişehir'de hayata geçirilen örnek çalışmaları anlatan Başkan Ünlüce, "Eşitliğin yerelden geleceğine inanıyorum ve bu nedenle yerel eşitlik planına güçlendirmeliyiz. Türkiye'nin doğusundan, batısına, güneyinden kuzeyine her belediyenin o kadar farklı dinamikleri var ki, bu konuda tek bir harita belirleyerek ilerleyemeyiz" dedi.

EBB Başkanı Ünlüce, Edirne Belediyesi ve Hollanda Başkonsolosluğu iş birliğiyle yürütülen "Dirençli Bir Toplum İçin Yerelde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi" kapsamında düzenlenen "Yerelde Eşitlik Çalıştayı"na katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadın belediye başkanlarının katıldığı çalıştayda, Başkan Ünlüce, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını anlattı.

Çalıştaya ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını söyleyen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "Bu plan, sadece bir belge değil, aynı zamanda hep birlikte inşa edeceğimiz daha eşit, güvenli ve özgür bir toplumun yol haritasıdır" diye konuştu.

Çalıştayda katılımcılara seslenen Başkan Ünlüce, Eskişehir Barosu'nda gönüllü olarak çalıştığı dönemde Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile yaptıkları görüşmeler sonucunda Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nin kurulmasını sağladıklarını söyledi. Türkiye'de ilk ve tek olan merkezin kurulmasında gönüllü olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Ünlüce, "Merkezimiz şuan çok daha güçlenerek Eskişehirli kadınlarımızın hizmetinde" ifadelerini kullandı.

Mor Harita uygulamasından da bahseden Başkan Ünlüce, şunları söyledi:

"Mor Harita ile hem şehirdeki güvensiz noktaları biliyoruz hem de şehirde hangi kadın ne sorunlar yaşıyor, hangisi yoksullukla mücadele ediyor, hangisi evli, hangisinin çocuğu var, hangisi bekar bir hayat sürüyor gibi bir çalışma yaptık. Buradan da kadınların kendini güvensiz hissettiği alanlara ulaşabiliyoruz. Kadınlarımız bu harita sayesinde güçsüz olduğu yerlerde güçlenmek için nerelere başvurabileceklerini biliyorlar."

Başkan Ünlüce, 2016 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de bir ilk olarak başlatılan "Ulaşımda Kadınlara Pozitif Ayrımcılık" uygulamasına da değinerek, Eskişehir'de kadınların saat 20.00'den sonra tüm otobüs hatlarında durak beklemeksizin istedikleri yerde otobüslerden inebildiklerini anlattı. Bu yıl tramvay ulaşımında gece seferlerinin başladığını anlatan Başkan Ünlüce, "Şu an sabaha kadar toplu ulaşım seferlerimiz devam ediyor. Buda yine kadını güçlendirme ve yerelde eşitlik anlamında önemliydi" dedi.

Kadınları özgürleştirmek için önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Ünlüce, şöyle devam etti:

"Şehrimizde pek çok mahallede oyun evleri kurduk. Bu oyun evlerinde kadınlarımız istedikleri saatlerde çocuklarını getirip bırakabiliyorlar, istedikleri zamanda geri alabiliyorlar. Kadınlar içinde büyük bir özgürlük alanı oldu. Aynı zamanda da ESMEK kurslarımızın içinde de oyun evlerinden yapıyoruz ki yine kurslara gelen kadınlarımız da çocuklarını nereye bırakacaklarına dair sorun yaşamasınlar."

Başkan Ünlüce, engelli bireyler için Büyükşehir Belediyesi Engelli Gündüz Yaşam Merkezi olduğunu ve bu merkeze ailelerin engelli çocuklarını, engelli yakınlarını istedikleri zaman diliminde bıraktıklarını kaydetti. 8 yıldır devam eden Engelsiz Film Festivali'nden de bahseden Başkan Ünlüce, toplumda bu konuda farkındalık yaratıldığını belirtti.

Eşitliğin yerelden başlayarak büyüyeceğine inandığını söyleyen Ünlüce, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eşitliğin yerelden geleceğine inanıyorum ve bu nedenle yerel eşitlik planına güçlendirmeliyiz. Türkiye'nin doğusundan, batısına, güneyinden kuzeyine her belediyenin o kadar farklı dinamikleri var ki, bu konuda tek bir harita belirleyerek ilerleyemeyiz. Eğer ilerlersek o gelişmeyi sağlayamayız. O yüzden yereldeki sorunları en iyi bilen belediye başkanlarıdır. Yerelde eşitlik eylem planının da belediye başkanlarınca yapılması gerektiğine inanıyorum."

Panelin sonunda, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eşitlik Birimi yetkilileri tarafından yapılan çalışmalar sunumla anlatıldı.