Şehir Plancıları Odası Kampında Belediye Başkanları Öğrencilerle Buluştu

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(İZMİR)- TMMOB Şehir Plancıları Odası 12. Planlama Öğrencileri Yaz Eğitim Kampı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile bir araya geldi. Yerel yönetimler ve planlama ilişkisinin birçok yönden ele alındığı söyleşide belediye başkanları öğrencilerin sorularını cevapladı.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Ayhan Erdoğan yerel yönetimlerin çalışma alanlarının şehir planlaması ile sıkı bir ilişki içerisinde olduğunu belirterek; "Planlamada teorik çerçevenin uygulamadaki karşılığının en temel alanlarından biri yerel yönetimlerdir. İnsan hakları ve yerel demokrasi, halkçı yerel yönetimler, toplumsal cinsiyet eşitliği, göç ve mekan, sosyal ve kentsel adalet, kent aklı, kentsel tasarım, kentsel gıda sunumu, dirençli kentler gibi başlıklara baktığımızda bunların aynı zamanda yerel yönetimlerin de doğrudan konu başlıkları ve çalışma alanları olduğunu görüyoruz" dedi.

"Sizinle adım atmaya devam edeceğiz"

Geleceğin şehir plancıları ile bir kez daha Selçuk Pamucak Sahili'nde bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirten Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yerel yönetimler ve planlama ilişkisine değinerek "Bir kentin doğasının korunması, var olan yaşam standartlarının yükseliyor olması ya da konut yetersizliği ve aynı zamanda doğru yapılaşmaya haiz olması hepsi bir bütün halinde değerlendirilebilecek esaslardan bir tanesi. Bu anlamda ben her zaman söylüyorum iyi bir şehir plancısıyla bir yerin şehir dizaynı gerçekten en iyi şekilde olabilir" dedi.

Şehirlerin planlamasında yerel yönetimlerin önemine de dikkat çeken Sengel, "Bir kentte bir adım atılacaksa en önemli karar vericiler o kenti en iyi bilen, o kente ilişkin karar verirken en büyük yetkiye sahip olan yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimlerin almış olduğu kararların, vermiş olduğu inşaat ruhsatlarının, yapmış olduğu iş ve işlemlerin ne kadar önemli olduğunu geçtiğimiz yıl 11 ilde meydana gelen depremin sonucunda acı bir şekilde tecrübe etti. O anlamda yerel yönetimler olarak yaşamı daha iyiye doğru yönlendirmek adına sizin gibi teknik bilgileri gittikçe güçlenecek ve bu kentin her karışına sahip çıkacak gençler ile birlikte doğru adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

"Sizlere baktıkça umut görüyorum"

Kentlerde yaşanan ekonomik, çevresel ve sosyal sorunların şehir planlaması süreçleri ile çözülebileceğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Dünyayı kurtarmak için kahramana ya da kahramanlara ihtiyaç vardır. Muhtemelen sizin yaş grubunuzdan çıkacak böyle birisi. Biraz daha derinlikli bakabilmenizi, daha geniş açıdan bakmanızı, dünyanın içinde bulunduğu durumu doğru değerlendirmenizi ve mümkünse sizden kahraman olmayı denemenizi istiyorum" diye konuştu.

Kentlerde yaşanan ekonomik, çevresel ve sosyal sorunların her birinin şehir planlaması süreçleri ile çözülebileceğini belirten Tugay, "Kamuya ait olan ne varsa aslında hepimiz onların da sahibiyiz. Bu kent içerisinde inanılmaz güzel şeylere sahibiz. Belediye başkanları olarak bizim sorumluluğumuz sahip olduğumuz alanların insanlar tarafından eşit ve adil bir şekilde kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapmaktır. Bu açıdan baktığımda sizin en önemli görevinizin eşit ve adil planlar yapmak olduğunu düşünüyorum. Ben geleceğin şehir plancısı olan sizlere baktıkça umut görüyorum" dedi.

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Mutluer kamp ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Öğrenciler kampta birbirleri ile yarışarak, not verilerek geçirdikleri eğitim hayatının dışında, başka bir pedagojik yaklaşımla birbirlerinden öğrendikleri, yarışmadıkları daha çok atölye ağırlıklı oturumların yer aldığı ve birçok farklı alana değen bir programla eğitim alıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Şehir planlaması farklı fikirlerin ortak bir paydada buluşmasıdır"

Kampa katılan öğrencilerden Alperen Ünlü kampın birçok farklı fikri bir araya getirdiğini belirterek "Farklı okullardan gelen öğrencilerin fikirlerini öğrenebilmek çok değerli. Çünkü ben şehir planlamasına her zaman farklı fikirlerin mutlaka bir ortak paydada buluşması ve her insanın birbiriyle ortak bir bilinç oluşturması olarak bakarım. Bu düşüncemi de bu kampta çok güzel işlediğimizi düşünüyorum. Katkıları için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Efes Selçuk Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

"Kampta sosyalleşme imkanı bulduk"

Bir diğer şehir planlama öğrencisi Dilara Şen ise "Kamp bizim için çok verimli geçti. Buradaki workshoplar, atölyeler, söyleşiler, seminerler bize çok şey kattı. Deneyimler kazanmış olduk. Türkiye'nin her yerinden gelen aynı bölümü okuyan arkadaşlarımla birlikte sosyalleşme ve bölümlerimiz hakkında konuşma imkanı bulduk. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.