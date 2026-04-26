ABB’den 23 Nisan’da Çocuk Şenliği

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen "Çocuk Şenliği" ile taçlandırdı. Parkta; sahne gösterilerinden atölye çalışmalarına, deneyim alanlarından oyun ve spor etkinliklerine kadar 50'ye yakın etkinlik gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla yeniden hayat bulan Atatürk Orman Çiftliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Başkentli miniklere ev sahipliği yaptı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan bayram; yine Ata'nın mirasında coşkuyla kutlandı.

Doğal Yaşam Alanı'ndaki hayvan dostlarını ziyaret eden çocuklar, oyun parkurlarıyla dev bir eğlence merkezini andıran parkta anılar biriktirdi. Ayrıca çocuklar kendileri için özel olarak düzenlenen sahne gösterilerinden konser ve yarışmalara, yüz boyama etkinliklerinden atölyelere kadar birçok alanda doyasıya eğlendi. Arkeolojik kazı etkinliği, 10D sinema, bilim etkinlikleri ve tohum topu üretim atölyesi gibi stantlarda da yeni deneyimler kazandı.

Uçurtmaların ve balonların gökyüzüyle buluştuğu Çocuk Şenliği; ödüllü çocuk koşusu, survivor parkuru, halat yarışı, çuval yarışı, masa tenisi, okçuluk, mini futbol ve sokak oyunları gibi etkinliklere de ev sahipliği yaptı.

Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde hem çocuklar doyasıya eğlendi hem de veliler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu ücretsiz ve kapsamlı etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çocuklar ve veliler düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Özgür Efe Yazgın: "Burası çok güzel bir yer. Herkes burada eğleniyor. 23 Nisan'ı kutlayamadığımız için herkes buraya geldi bugün. Bugün burada kutluyoruz o yüzden çok mutluyuz. Bütün çocuklar mutlu. 23 Nisan'ınız kutlu olsun."

-Ela Demirdaş: "Annem burayı benim için bulmuş. 23 Nisan etkinliği olarak bence çok güzel bir yer. Bir sürü şey var, hiçbiri paralı değil. ve bir sürü seçeneğimiz var."

-Kuzey Harun Bingöl: "23 Nisan'ımız kutlu olsun. Çocuk Bayramımız kutlu olsun. İyi ki var Atatürk."

-Mira Uzunbayır: "Burası bence çok acayip güzel bir yer. Hepinizin 23 Nisan'ını kutluyorum. Bence 23 Nisan için çok güzel bir yer olmuş burası çok da eğlenceli bir yer."

-Emirhan Tekcan: "Burası çok güzel. Kaydıraklar çok büyük. Her şey güzel. Her yerde güzel etkinlikler oluyor çok beğeniyorum."

-Almila Demirciçeşmesi: "Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı böyle bir yer. Benim çok hoşuma gitti. Çok güzel bir atmosfer var. Hava çok güzel, bir sürü etkinlikler var. Çok eğlenceli bence."

-Feyza Çaktır: "Ben 10 yaşındayım ve burası bence çok harika bir yer. Yarışlar var, çocuklar için alanlar var. Ben burayı çok güzel buldum."

-Zeynep Demirkaya: "Bence burası çok güzel bir yer. Böyle sosyalleşme ortamlarını çok seviyorum."

-Benan Ada Koçak: "Burası çok güzel. Oyuncakların hepsine bindim, çok eğlenceli. Yemekleri de ayrıca çok lezzetli. Balonlar, hediyeler veriyorlar. Çok teşekkürler Belediye'ye."

-Aras Bora İder: "Burası çok güzel. 23 Nisan etkinliğiyle birlikte daha güzel olmuş. Burada herkese hediyeler verdiler. Kalem, mısır, tavuk pilav…"

-Seda Demirdaş: "Büyükşehir Belediyesi organize ettiği için gelip görmek istedim. Kızımın Atatürk Orman Çiftliği'nde biraz zaman geçirmesini istedim. Çok güzel ortam, oldukça kalabalık ve etkinlikler de çoklu. Güzel bir organizasyon olmuş. Tüm çocuklar gönlünce eğlenebilir umarım. Tüm etkinlikler için teşekkürler."

-Ebru Ruşen: "Çok güzel bir etkinlikti, hediyeler verdiler ve çocuklarımız çok güzel eğlendi. Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekten güzel şeyler yapıyorlar. Teşekkür ediyoruz. Her sene, her yerde böyle imkanlarla yapılırsa çok seviniriz."

-Merve Saltalı: "Çok güzel, çok keyifli. Çocuklar için güzel düşünülmüş bir etkinlik. 23 Nisan'ı coşkuyla kutlamaları için biz de çocuklarımızı buraya getirdik."