Batman Belediyesi'nden motivasyon tabelası! "Büyükşehir" ifadesi sosyal medya yorumları sonrası perdeyle kapatıldı - Son Dakika
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Batman Belediyesi'nden motivasyon tabelası! "Büyükşehir" ifadesi sosyal medya yorumları sonrası perdeyle kapatıldı

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Büyükşehir statüsünde olmayan Batman'da yeni belediye binasına asılan "Batman Büyükşehir Belediyesi" tabelasının "Büyükşehir" kısmı sosyal medyada yapılan "Büyükşehir olduk" paylaşımlarının ardından perdeyle kapatıldı. Belediyeden yapılan açıklamada tabelanın motivasyonu artırmak amacıyla asıldığı ifade edildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Mart olarak planlanan Batman ziyaretinde "büyükşehir" müjdesini vereceğini düşünenlerin sayısı da bir hayli fazla.

14.03.2024 13:01  Güncelleme: 13:27
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Batman'da Bahçelievler Mahallesi 1620'nci Sokak'ta yeni yapılan ve yakında açılışı yapılacak olan 6 katlı Batman Belediyesi hizmet binasına 'Batman Büyükşehir Belediyesi' tabelası asıldı. Büyükşehir statüsünden olmayan kentte belediye binasına böyle bir tabela asılması ve görüntüsü sosyal medyada Batmanlılar tarafından 'Büyükşehir olduk' paylaşımlarına neden oldu. Tabelanın gündeme girmesinin ardından belediye tarafından tabeladaki 'büyükşehir' kısmı perdeyle kapatıldı. Bunun ardından yapılan paylaşımlarda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Mart olarak planlanan ziyaretinde müjdeyi vereceğini düşünenler çoğunlukta kaldı.

Batman Belediyesi'nden motivasyon tabelası! 'Büyükşehir' ifadesi sosyal medya yorumları sonrası perdeyle kapatıldı

BATMAN BELEDİYESİ'NDEN "MOTİVASYON" VURGUSU

Batman Belediyesi'nin tabela ile yaptığı açıklamada, "Ortaya koyduğumuz Büyükşehir vizyonu çerçevesinde iki gözümüz Batman'ın gelecek 50 yılını planlama ve inşa etme sürecini ifade eden 'Batman, Türkiye'ye model olacak ve Büyükşehir'e giden yolun taşlarını tek tek döşüyoruz' konseptine uygun olarak hayata geçirilmekte olan her projede olduğu gibi hizmet binalarında da aynı bakış açısına sahibiz. Ortaya konulan hedef çerçevesinde önümüzdeki dönemde Batman'ımızın kavuşacağına inandığımız Büyükşehir statüsüne vurgu yapmak ve geleceğe bir miras bırakmak adına asılan yeni tabela somut bir hedefi ortaya koyma, tüm paydaşların ve kamuoyunun müspet dikkatini çekme ve motivasyon artırma amacı taşımaktadır. Bu çerçevede yeni hizmet binamıza 'Batman Büyükşehir Belediyesi' tabelası asılmış ve Büyükşehir kelimesinin üzerine önceden perde imalatı yapılmıştır. Yakın zamanda binayı hizmete açtığımız zaman 'Büyükşehir' kelimesinin üzerinde perde indirilmiş halde 'Batman Belediyesi' biçiminde görülecek; Batman'ımız Büyükşehir statüsü kazandığı zaman ise 'Büyükşehir' kelimesinin üzerindeki perde kaldırılacak ve tabela Batman'ımızın hak ettiği Batman Büyükşehir Belediyesi haline dönüşecektir. Batman'ı Büyükşehir'e hazırlıyoruz. Büyükşehir'e giden yolun taşlarını teker teker döşüyoruz. Batman, Büyükşehir olacak" denildi.

Batman Belediyesi'nden motivasyon tabelası! 'Büyükşehir' ifadesi sosyal medya yorumları sonrası perdeyle kapatıldı

BATMAN BAROSU'NDAN AÇIKLAMA VAR

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Batman Barosu Başkanı Erkan Şenses ise büyükşehir olmak için 750 bin nüfusun geçilmesi gerektiğini ifade ederek, "750 bini geçtiğinde TBMM'nin kanun çıkarması yeterlidir. Büyükşehir olursa Batman Büyükşehir Belediyesi dışında merkez ilçemizde yeni bir isimle yeni bir belediye kurulacak; belde belediyeleri olan Kayapınar, Balpınar, Bekirhan, Yücebağ ve İkiköprü belediyeleri tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalle olacak. Köy tüzel kişilikleri kaldırılarak köyler mahalle olacağından Batman İl Özel İdaresi'nin tüzel kişiliği kaldırılacaktır. Mahalleye dönüşecek köylere hizmet Batman büyükşehir belediyesi tarafından götürülecek. Batman'ın büyükşehir olmasının avantaj ve dezavantajlarını tarttığımızda avantajlarının daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır" dedi. Bu arada, 2023 yılı verilerine göre Batman'ın nüfusu 647 bin 205 idi.

Batman Belediyesi'nden motivasyon tabelası! 'Büyükşehir' ifadesi sosyal medya yorumları sonrası perdeyle kapatıldı
Batman Belediyesi\'nden motivasyon tabelası! "Büyükşehir" ifadesi sosyal medya yorumları sonrası perdeyle kapatıldı
Kaynak: DHA

Batman Belediyesi, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman Belediyesi'nden motivasyon tabelası! 'Büyükşehir' ifadesi sosyal medya yorumları sonrası perdeyle kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman Belediyesi'nden motivasyon tabelası! "Büyükşehir" ifadesi sosyal medya yorumları sonrası perdeyle kapatıldı - Son Dakika
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