Batman\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingi düzenlenecek

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AHMET ÜN

(BATMAN) - Batman Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde bir araya gelen, KESK, DİSK, TMMOB, DEM Parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile bazı siyasi partiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, Batman'da düzenleyecekleri bölgesel mitingle kutlayacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Batman'da düzenlenecek bölgesel mitingle kutlanacak. Mitinge Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şırnak, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Bingöl, Adıyaman ve Malatya'dan Batman'a gelecek emekçiler, kortej halinde yapacakları yürüyüşle mitingin düzenleneceği 8 Mart Kadın Parkı'nda buluşacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Miting Tertip Komitesi Sözcüsü Batman SES Şubesi Eş Başkanı Cihan Tüzün, emekçilerin sorunlarına dikkat çekecekleri mitinge katılım çağrısında bulundu. Tüzün, bölge mitingi için Batman'ın, bir petrol ve işçi şehri olması, tekstil işçilerinin yoğunlukta çalışıyor olması, genç işsizliğin Türkiye'de en çok olduğu illerden biri olması nedeniyle tercih edildiğini söyledi.