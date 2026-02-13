Batman'da 3 Yeni Kütüphane Açıldı - Son Dakika
Batman'da 3 Yeni Kütüphane Açıldı

13.02.2026 16:50
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yapılan her yatırım, bilgiye erişimi güçlendirmeyi, kültürel imkanları yaygınlaştırmayı ve toplumsal gelişimi desteklemeyi hedeflemektedir. Batman'ın merkezinden ilçelerine uzanan bu yatırımlar kültür politikalarımızın sahadaki en güçlü karşılıklarıdır." dedi.

Bakan Ersoy, Batman'daki temasları kapsamında yapımı tamamlanan Sason İlçe Halk Kütüphanesi, Batman Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ile Ahmet Kaya Halk Kütüphanesinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Kente kazandırılan 3 kütüphane için Sason İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Ersoy, kütüphane açılışlarının en çok önem verdiği programların başında geldiğini belirtti.

Ersoy, Batman'da 3 ayrı kütüphaneyi hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, kentteki kültür yatırımlarını, kentin tarihi ve kültürel mirasını korumanın yanı sıra toplumsal gelişimi ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen stratejik bir öncelik olarak gördüklerini söyledi.

Bu çerçevede Batman'da kütüphane yatırımlarını planlı, istikrarlı ve ihtiyaç odaklı bir anlayışla hayata geçirdiklerini dile getiren Ersoy, son yıllarda Batman'ın kültür altyapısında gözle görülür bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2020 yılında Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanemiz modern hizmet binasına taşındı. 2021 yılında Petrolkent Halk Kütüphanesi ve 2024 yılında ise Leyla Nasıroğlu Halk Kütüphanesini vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Aynı yıl Beşiri ilçemizdeki yeni kütüphane binasını tamamlayarak Batmanlıların hizmetine sunduk. 2025 yılı itibarıyla Batman Valiliğimiz ve yerel yönetimler ile işbirliği içinde Sason İlçe Halk Kütüphanemizin yeni binasıyla birlikte Ahmet Kaya Halk Kütüphanesi ile Batman Bebek ve Çocuk Kütüphanesi projelerini de sonuçlandırarak bu süreci önemli bir aşamaya taşımış olduk."

Hizmete açtıkları Sason İlçe Halk Kütüphanesinin kapsamlı bir kültür merkezi olarak hayata geçirildiğini belirten Ersoy, "Daha önce 317 metrekarelik bir alanda sürdürülen hizmetler artık 3 bin 123 metrekarelik yeni bir yapıda devam edecek. Hayata geçirdiğimiz bu kütüphane yatırımlarımız aynı zamanda bizim 'yaşayan kütüphaneler' vizyonumuzla da çok uyumlu." dedi.

Ersoy, kütüphanenin okuma ve çalışma salonları, konferans salonu, multimedya salonu, eğitim sınıfı, engelsiz erişim alanı, atölyeler, bebek ve çocuk bölümleri ile 700 kişilik bir oturma kapasitesiyle her yaştan vatandaşa hizmet vereceğini kaydetti.

Batman merkezde hizmete açılan Ahmet Kaya Halk Kütüphanesinde ise daha önce 560 metrekare gibi bir alanda yürütülen hizmetlerin artık 2 bin 89 metrekare kapalı alana sahip yeni bir yapıda sürdürüleceğini ifade eden Ersoy, yaklaşık 25 bin kitaplık raf kapasitesine sahip olan bu kütüphanenin de Sason'daki kütüphane gibi yaşayan bir mekan olacağını söyledi.

Ersoy, bu kütüphanenin de okuma salonları, bireysel çalışma alanları, cep sineması, multimedya salonu, erişim alanı ve bebek-çocuk bölümleri ile 470 kişilik bir oturma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

Batman Bebek ve Çocuk Kütüphanesini de erken yaşta kitapla kurulan bağın önemini merkeze alan özel bir anlayışla planladıklarını aktaran Ersoy, yaklaşık 13 bin kitaplık raf kapasitesine sahip olan bu kütüphanenin bireysel çalışma alanları, masal odaları, aktivite salonu, eğitim sınıfı, atölyeleri ve cep sineması, 330 kişilik oturma kapasitesi ve yaklaşık 2 bin metrekarelik kapalı alanı ile Batmanlılara hizmet vereceğini ifade etti.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Yapılan her yatırım, bilgiye erişimi güçlendirmeyi, kültürel imkanları yaygınlaştırmayı ve toplumsal gelişimi desteklemeyi hedeflemektedir. Batman'ın merkezinden ilçelerine uzanan bu yatırımlar, kültür politikalarımızın sahadaki en güçlü karşılıklarıdır. Bu eserlerin hayata geçirilmesinde emeği olan başta Batman Valiliğimiz olmak üzere, mülki ve yerel idarelere, teknik ekiplerimize ve özveriyle çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Temennimiz, bu kütüphanelerin çocuklarımızın hayal dünyasını beslemesi, gençlerimizin çalışma ve üretim süreçlerine katkı sunması, her yaştan vatandaşımız için buluşma ve öğrenme alanları olarak uzun yıllar hizmet vermeleridir."

Vali Ekrem Canalp de 4 yıl önce göreve geldiğinde Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesinin önünden geçtiğinde gençlerin kuyrukta beklediğini gördüğünü söyledi.

"Sayın Bakanımız göreve geldiğiniz zaman Batman'daki kütüphanelerin kapasitesi 978 kişilikti." diyen Canalp, kentte hizmete giren kütüphanelerle bu sayının 5 bin 801'e yükseldiğini belirtti."

Canalp, kentte turizm yatırımlarında Sason'a adeta ayrı bir sayfa açıldığını dile getirerek, "Sason'da Samanyolu köyümüzün imarı ile ilgili işlemlerde son aşamaya geldik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan imar için onay geldikten sonra 'Samanyolu Tekstil Kent' için yatırımcılara artık fabrika kurmaları adına tahsis yapmaya başlayabileceğiz. Burası Sason'a 20 dakikalık mesafede. Bu tekstil kent aynı zamanda Sason'daki işsizliği de bitirecek bir projemizdir." dedi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ise Türkiye'nin büyüdüğünü ve her alanda güçlendiğini söyledi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bölgede çok önemli bir konuma geldiğini anlatan Nasıroğlu, şunları kaydetti:

"Savunma sanayinde, turizmde, gıda sektöründe güçleniyoruz. Her alanda Türkiye müthiş bir hamle içerisinde. Komşu ülkelerimizde, bu coğrafyada da artık Türkiye'nin önünde hiçbir ülke yok. Kendi doğal kaynaklarından beslenen bazı ülkeler var ama bizim en büyük kaynağımız gençlerdir, çalışmaktır, üretimdir. Dolayısıyla biz o rüzgarı yakaladık."

Kütüphanelerin son derece kıymetli olduğunu ifade eden Nasıroğlu, bu sayede çocukların ve gençlerin hayata hazırlanırken çok mesafe katedeceğine inandığını belirtti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek kütüphanelerin açılışı yapıldı.

Bakan Ersoy, daha sonra kütüphaneyi gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Programa, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, belediye başkanları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından Sason Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı İrfan Demir ile görüşen Bakan Ersoy, daha sonra ilçe meydanında vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Yerel Yönetim, Batman, Kültür, Güncel, Son Dakika

