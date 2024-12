Bayraklı Belediye Yetkilileri, Mersin Büyükşehir Belediye\'nin Birimlerini Gezdi

Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Herkesin Kimsesi' sloganıyla Ekim ayında hayata geçirdiği 'Mersin Sosyal Politikalar Ofisi', Türkiye'nin farklı illerindeki belediyelere rehber olmaya devam ediyor. Sosyal Politikalar Ofisi'nin son misafirleri, İzmir Bayraklı Belediyesi yetkilileri oldu. Ekip, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal politikalar alanında hizmet veren diğer birimlerini de gezdi.

Ziyaretin birinci gününde ilk olarak Sosyal Politikalar Ofisi'ni gezerek Ofis'in kurulma amacı, kuruluş süreci ve güncel hizmetlerini dinleyen yetkililer, ardından Alzheimer hastalarına hizmet veren Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi'ni gezdi. Otizm Aile Danışma Merkezi, MERCİ Öğrenci Danışma Merkezi, MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi ile süren gezi, MERCAN 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi ile son buldu. Ziyaretin ikinci günü ise Aşhane, Engelsiz Yaşam Merkezi, Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi, Adres Okuma Salonu ve Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin gezilmesi ile devam etti.

Ziyaretlerin ikinci günü ise Aşhane'nin ziyaret edilmesi ile başladı. Büyükşehir'in ihtiyaç sahibi yurttaşlara yemek hizmeti sunduğu tesisi gören heyet, buradan Engelsiz Yaşam Merkezi'ne geçti. Heyet Fitness Salonu, Mola Evi, Uygulama Evi ve çeşitli atölyelerin bulunduğu özel gereksinimli bireylerin hem günlük hayat pratiklerini geliştiren, hem de sosyalleşmelerini sağlayan merkezin kentte önemli bir ihtiyacı karşıladığını dile getirdi.

Ekip, Taziye Evi, Okuma Salonu, Çocuk Gelişim Merkezi, Emekli Evi, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi ile Halkkent MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi'nin bir arada olduğu ve her yaşın hizmet alabileceği sosyal bir tesis görevi gören Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi'ni gezdi. Büyükşehirin, gençlerin gönül rahatlığıyla ders çalışabilmesi ve okuma yapabilmesi amacıyla açtığı Adres Okuma Salonu'nu da gören heyet, gezilerini Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni gezerek noktaladı.

"Gerekli iş birliklerini başlatmak üzerine görüş birliğine vardık"

Sosyal Politikalar Ofisi Program Yürütücüsü Melek Bahat, Büyükşehir'in sosyal politikalar kapsamında hayata geçirdikleri hizmetleri yerinde görebilmeleri amacıyla, son olarak İzmir Bayraklı Belediyesi'nden bir heyeti ağırladıklarını ifade etti. Bahat, "Heyetle birlikte, sosyal hizmetler kapsamında hayata geçirdiğimiz pek çok merkezi ziyaret ettik. Engelli bireylerden yaş almışlara, kadın kooperatiflerimizden sosyal yaşam merkezlerimize varıncaya kadar, 2 günlük ziyarette pek çok merkezi ziyaret etmiş olduk. Ofisimiz hakkında bilgi verdik ve gerekli iş birliklerini başlatmak üzerine de görüş birliğine vardık" dedi.

"Çok etkilendiğimiz güzel hizmetleriniz var"

İzmir Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Özgül Güllütepe, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini ve birimlerini çok beğendiğini ifade ederek, "Çok etkilendiğimiz güzel hizmetleriniz var. Bizim de yapmayı istediğimiz bazı hizmetler vardı. Genel olarak yaptığımız belediye araştırmalarında, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerin çok daha güzel olduğu ve bu hizmetlerin yerinde görülmesi gerektiği yönünde bir düşünce geliştirdik ve bir ziyarete karar verdik. Çok memnun kaldık" diye konuştu.

"Bu alanların ulaşılabilir yerlerde olması çok güzel"

Mersin Büyükşehir çalışanlarının da işlerini çok iyi sahiplendiğini, bunun da önemli olduğunu vurgulayan Güllütepe, "Gezdiğimiz tüm birimlerdeki arkadaşlar çok güzel enerjiye sahipler. Yaptıkları işleri sahipleniyorlar, çok mutlular ve bunu da çok güzel yansıtıyorlar. Bence bu, belediyecilikte çok kıymetli. Herhangi bir vatandaşın gelip o enerjiyi alması önemli. Bu, belediyecilikte azalan bir durum. Bu bizim için çok ilgi çekiciydi. Tüm hizmetleriniz çok güzel. Sosyal yaşam alanlarınız kolaylaştırıcı. Bu alanların ulaşılabilir yerlerde olması çok güzel. Doğumdan, yaşlılığa hatta ölüme kadar; her aşama için hizmetlerin geliştirilmiş olması ve bunun erişilebilir olması çok güzeldi. Emekleriniz çok kıymetli. Gezip gördüğüm için mutluyum. Dilerim bizler de yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Sosyal belediyecilik uygulamalarını çok iyi sağlamış"

Bayraklı Belediyesi'nden Sosyolog Özlem Eren, Mersin'de yapılan hizmetlerin oldukça kapsayıcı ve çok sistemli bir şekilde ilerlediğini kaydederek, Büyükşehir'in her biriminin birbirine entegre bir şekilde çalıştığını dile getirdi. Büyükşehir'in çok başarılı bir belediye olduğunu söyleyen Eren, "Ben 2 gündür geziyorum ve sosyal belediyecilik burada çok iyi sağlanmış. En başta Sosyal Politikalar Ofisi'ni gezmeye başladık ve burada her şey bir hayal etmekle başlamış gibi. Bir anne çocuğu ile dışarı çıktığında çocuğunu Çocuk Gelişim Merkezi'ne bırakırken, ev hanımı olan bir anne kurslar ile eğitim alabilir, engelli bir çocuğu varsa Engelsiz Yaşam Merkezi'ne getirebilir, işsiz ve çalışmıyorsa kooperatif aracılığı veya benzer kurs çalışmalarıyla eve ekmek götürebilir. Otizm Danışma Merkezi, Emekli Evleri, Alzheimer Merkezi gibi birimler düşünülmüş ve çeşitli merkezler açılmış. Büyük yaşam alanları oluşturulmuş. Biz çok beğendik ve bütün bu örnekleri not aldık. İlçemizde, minimal de olsa benzeri uygulamaları biz de hayata geçirmek istiyoruz" diye konuştu.