BBP Lideri Destici'den "Kartalkaya" Çıkışı:  " Sebep Olan Kimse, Hiçbir Ayrım Yapılmadan Hesap Sorulmalı"

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HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Ünal AYDIN

(ANKARA)- Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 78 kişinin yanarak can verdiği Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Oteline ilişkin başlatılan soruşturmayla ilgili, " Sebep olan kimse, hiçbir ayrım yapılmadan hesap sorulmalı, bu facianın bedeli ödetilmelidir" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 32. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Ankara'da Grand Mercure Otel'de basın toplantısı düzenledi. Programda birçok siyasi partiden katılımcı vardı. Program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ardından kürsüye çıkan Destici konuşmasının bir bölümünde Bolu'da bulunan Grand Kartal Otel'deki yangın sonucu hayatını kaybeden 78 kişiye ilişkin başlatılan soruşturmada, sorumlulardan hesap sorulmasını istedi. Destici şunları kaydetti:

"Büyük Birlik Partimizin kuruluşunun 32. yıl dönümü programını milletçe büyük bir acıyı yaşadığımız günlerde gerçekleştiriyoruz. Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden çocuklarımızı, kadınlarımızı, yaşlılarımızı velhasılı insanımızı rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Dayanılamayacak, tarif edilemeyecek bir acı yaşadılar. Bir kısmının cenaze namazına katıldık. Bir kısmını evlerinde ziyaret ederek taziyelerimizi ilettik Cenab-ı Hak düşmanımıza dahi böyle acı yaşatmasın inşallah diyorum. Bu acıyı ailelere, çocuklara, milletimize yaşatan 36'sı çocuk 78 kişinin ölümünün sorumlularına, kendisi kurtulduğu halde Tekrar orada ölümle boğuşan insanlarımızı kurtarmak için tekrar otele arkadaşıyla birlikte geri girerek şehit olan yiğit evladımıza, onun arkadaşlarına ve daha nicelerine bu acıyı yaşatan bunların ölümünün sorumlularına sebep olan kimse hiçbir ayrım yapılmadan hesap sorulmalı, bu facianın bedeli ödetilmelidir. Bir gecelik oda fiyatı kadar dahi maliyetten kaçarak bu facianın baş müsebbibi olan otel sahipleri çok sayıda eksiğe rağmen otelin ruhsatını iptal etmeyen, denetimle ilgili kamu görevlerinin yangın tedbirleri için 'eksiği yoktur' belgeleri veren kurum ve kuruluşların başında kim varsa, belgelerde kimin imzası varsa, kimin ihmali hatası kusuru varsa, hukuk önüne çıkartılmalı ve en ağır cezayı almalıdır. Bu faciaya ihmal ve kusurlarıyla davetiye çıkaran kurumların başındakiler başta olmak üzere tüm yetkililere bir an önce görevlerinden el çektirilmelidir. "

"Terörle müzakere edilmez mücadele edilir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü lideri Öcalan'a umut affı çıkışı ile başlayan çözüm sürecine ilişkin de konuşan Destici, daha önceki çözüm sürecinde yaşananları hatırlatarak şunları kaydetti:

" Türkiye'nin yaşadığı terör meselesini doğru analiz etmek zorundayız. Kanlı ve hain terör örgütü PKK'nın neden kurdurulduğı? Hangi fonksiyonları yerine getirdiği? Nasıl varlığını devam ettirdiği? Hangi planın aparatı olduğunu alt alta yazdığımızda konuya hukuk, insan hakları ve insana ait evrensel değerler açılarından ayrı ayrı baktığınızda çıkartılabilecek tek sonuç vardır. O da şudur, terörle müzakere edilmez mücadele edilir. Türkiye geçmiş yıllarda açılım ya da müzakere adı altında bu süreçleri de denedi. Fakat bunlardan pozitif, olumlu anlamda hiçbir sonuç alınmadı ve bu süreçlerin sonunda maalesef ki hep terör örgütü onun tayfası ve onu destekleyenler karlı çıktı. Uzun uzun anlatabiliriz ama bugün konumuz gündemimiz tam anlamıyla o değil. Elbette değindik ve değinmeye devam ediyoruz. Büyük Birlik Partimiz, Türkiye'nin terör meselesi ve terörle mücadele ilgili kurulduğundan bugüne hep ilkeli ve net bir duruş sergilemiştir. Gerçekleri, doğruları, hakkı söylemeye devam edeceğiz. Peki bize diyorlar ki, 'Nasıl çözülecek, sizin öneriniz ne?'. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun sözleriyle cevap veriyoruz tırnak içinde okuyorum, 'Terörün tüm unsurlarına karşı topyekün mücadele ederek ve Kürt kardeşlerimizle her zamankinden daha fazla kucaklaşarak çözeceğiz çünkü Kürt sorunu yoktur, terör ve bölücülük sorunu vardır.'"

" Türkiye ekonomisinin yaşadığı problemlerin bütününü dış etkenlerle elbette izah edemeyiz"

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları sadece "dış etkenler" olarak izah edilemeyeceğini belirten Destici konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye ekonomisinin yaşadığı problemlerin bütününü dış etkenlerle elbette izah edemeyiz ancak bu etkileri yok sayarsak doğru bir bakış açısına ve çözümlere ulaşmakta çok zorlanırız. Büyük Birlik Partisi olarak henüz pandeminin ilk günlerinde, kriz dönemlerinin devam edeceğini öngörerek önemli bir tespit ve uyarıda bulunduk. Gıdada, ilaçta, enerjide ve savunma sanayinde bir an önce kendimize yetecek hale gelebilmemiz gerektiğinin bir zorunluluk olduğunu gördük ve bunu paylaştık. Bu alanlara dair önemli ve ayrıntılı teklifler, çözüm yolları ortaya koyduk. Söylediklerimizin önemli bir kısmı hükümetimiz tarafından dikkate alındı. çalışmalar yapıldı ancak daha eksiklerimiz var. Ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya çözümler üretmeye bunları kamuoyuyla ve hükümetimizle, meclisimizle diğer siyasi partilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Ancak en nihayetinde Büyük Birlik Partisi'nin kadrolarına ve iktidarda olmasına ihtiyaç olduğunu bir kez daha görüyor ve bütün hazırlığımızın buna yönelik olduğunda ifade ediyorum."

Destici konuşmasının bir bölümünde LGBT yapılanmalarının kanunla yasaklanması gerektiğini savunarak, "Aileyi, aileye dair değerleri, millet olmanın olmazsa olmaz şartı olduğunu bilerek güvence altına almalıyız. Bunun için özellikle LGBT gibi sapkın düşüncelerin sadece kınanmasını değil kanunla da yasaklanmasını ve bunlara müsaade edilmemesini arzu ediyoruz. " dedi.

"150 bin lira direk hibe olmalı her evlenecek genç için"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni evlenecek çiftlere 150 bin lira 2 yıl vadeli faizsiz krediyi yeterli bulmadığını ifade eden Destici, 150 bin liranın yeni evlenecek çiftlere hibe edilmesi gerektiğini savunarak şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2025 yılının aile yılı olarak ilan edilmesinden duyduğumuz memnuniyeti dile getiriyor ve bütün kalbimizle destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da aile yılını açıklarken yeni evlenecek gençlere150 bin liralık iki yıl ödemesiz ve daha sonra sıfır faizle destek verileceğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan gençlerimiz adına da sesleniyoruz. 150 bin lira bizce iki yıl ödemesiz ya da faizsiz kredi olmamalı. 150 bin lira direk hibe olmalı her evlenecek genç için. Artı 300 bin lirada iki yıl ödemesiz sıfır faizle isteyene de kredi verilmelidir. Çünkü düğünler artık 300-500 bin liraya zor çıkıyor. AK Parti Genel Başkan Vekilimiz de burada Mustafa Bey, Kayserili hesabı da yapabilir."