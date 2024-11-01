Türkiye, cinsel istismar nedeniyle hayatını kaybeden Sıla bebeğe ağlarken bir istismar haberi daha geldi. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasına ilişkin gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı.
Veliköy Mahallesi'nde anne F.G'nin, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G'yi Amasya'da, baba G.Ş'yi de İstanbul'da gözaltına aldı. Çerkezköy'e getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bebek ise devlet korumasına alındı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış - Son Dakika
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