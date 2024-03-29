Belçika'nın eski Savunma Bakanı İsrail Büyükelçisini geri çağırmasını talep etti - Son Dakika
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Belçika'nın eski Savunma Bakanı İsrail Büyükelçisini geri çağırmasını talep etti

Belçika'nın eski Savunma Bakanı ve eski Meclis Başkanı Andre Flahaut, hükümetten ülkenin İsrail Büyükelçisi'ni geri çağırmasını talep etti. Flahaut, Gazze'de yaşananları 'soykırım' olarak nitelendirerek İsrail'in eylemlerini kınadı ve Belçika'yı İsrail'e karşı acil önlemler almaya çağırdı. Ayrıca, BMGK'de kabul edilen Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısının uygulanması gerektiğini vurguladı.

29.03.2024 13:11
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Belçika'nın eski Savunma Bakanı ve eski Meclis Başkanı Andre Flahaut, hükümetten ülkenin İsrail Büyükelçisi'ni geri çağırmasını talep etti.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, eski Savunma Bakanı ve Meclis Başkanı Flahaut, Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelendirerek İsrail'in eylemlerini kınadı.

Brüksel/Valonya Federasyon Hükümeti Devlet Bakanı olarak görev yapan Flahaut, hükümetten, Belçika'nın İsrail Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırmasını ve ülkenin İsrail Büyükelçisi'ni de "derhal" geri çağırmasını talep etti.

Hamas'a karşı mücadelede İsrail'in uluslararası hukuka uymadığını ifade eden Flahaut, Belçika'yı İsrail'e karşı acil önlemler almaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısının uygulanması gerektiğini vurgulayan Flahaut, "Bu, Filistin halkına karşı işlenen soykırıma son vermeyi amaçlayan güçlü bir karardır." değerlendirmesi yaptı.

Flahaut, "Hiçbir devlet hukukun üstünde değildir. Belçika, İsrail'in reddini dikkate almalı ve gerekli sonuçları çıkarmalıdır. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve hükümetinin aşırılıklarının ne suç ortağı ne de rehinesi olmamalıyız." ifadesini kullandı.

İsrail hükümetinin bu tutumunda ısrar etmesi halinde Belçika'nın siyasi ve ekonomik yaptırımlarda bulunması gerektiğini belirten Flahaut, gerekirse İsrail ile ikili ilişkilerini askıya alması gerektiğini kaydetti.

BMGK kararı

BMGK'de 25 Mart'ta yapılan oylamada, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazanda acilen ateşkes sağlanması istenilen karar tasarısı kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı.

Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmiş, ABD "çekimser" oy kullanmıştı.

Uzun süren müzakerelerin ardından karar tasarısında "daimi ateşkes" ifadesinde mutabık kalınmıştı. ABD heyeti, son anda tasarı metninde değişiklik talep ederek "daimi" ifadesini "kalıcı" ile değiştirdi.

Böylelikle, ABD'nin ateşkes sürecine esneklik katmış olduğu düşünülüyor.

Rusya'nın oylama öncesinde ifadeyi ilk haline çevirmeye yönelik değişiklik önerisi, ABD tarafından veto edilmişti. Böylece BMGK'de 7 Ekim 2023'ün ardından ilk kez Gazze'de ateşkes istenilen bir karar kabul edildi.

Kaynak: AA

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