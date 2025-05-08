Belediye Başkanları, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belediye Başkanları, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

Aydın, Muğla, Manisa ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanları, tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek desteğini dile getirdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu, İmamoğlu'na sahip çıkacaklarını ifade etti ve 19 Mayıs'ta İzmir'de büyük bir miting düzenleyeceklerini açıkladı.

08.05.2025 15:56  Güncelleme: 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Silivri'de Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Çavuşoğlu ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun resmi X hesabına erişim engeli getirilmesine ilişkin, "Hukuk darbesiyle başlayan sürecin dijital darbeyle devam ettiği sürece hep beraber yaşıyoruz. Bu anlamda da hep beraber kendi sayfalarımıza dahil olmak üzere bundan sonra Ekrem Başkanımıza sahip çıkacağız" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu ziyaretin ardından diğer başkanlarla birlikte cezaevi önünde açıklamada bulundu. Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Her anlamda ve her şartta Başkanımıza kefil olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz"

"19 Mart'ta başlayan darbe sürecinden sonra, özellikle toplumun bu yaşanan süreci, hukukun bu anlamda yaşamış olduğu garabeti, yargı eliyle hukukun ve siyasetin dizayn edilmesi çabası karşısında yaşadığımız süreci hem karşılıklı paylaştık hem dayanışma duygularımızı bir kez daha ifade etmek için bugün buradayız. Ekrem Başkanımızın gayet morali iyi, motivasyonu yerinde. İçeriden, bütün dostlarına, bütün sevenlere ve bu ülke toprağı içerisinde yaşayıp hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı mücadele eden herkese karşı büyük bir sevgisi, selamı var.  19 Mart'tan bu yana, hep beraber bu sürecin doğru, düzgün ve toplum tarafından anlaşılabilmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz. Ekrem Başkan'a yapıştırılmak istenen, iddia edilen olguların hiçbirinin Ekrem Başkan'ın üzerine yapışmayacağını da biliyoruz. Biz 4 belediye başkanı ve burada olmayan tüm belediye başkanlarımız, Ekrem Başkanımızın bu anlamda boğazından haram lokma geçmediğini ve Ekrem Başkanımızın üzerine yapıştırılmaya çalışılan iddiaların hiçbirinin gerçekle uzaktan yakından alakasının olmadığını ve  her anlamda ve her şartta da Başkanımıza kefil olduğumuzu da bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli

Hukuk darbesiyle başlayan sürecin dijital darbeyle devam ettiği sürece hep beraber yaşıyoruz. Bu anlamda da hep beraber kendi sayfalarımıza dahil olmak üzere bundan sonra Ekrem Başkanımıza sahip çıkacağımızı da buradan da ifade etmek istiyoruz."

"19 Mayıs günü bir büyük mitingde, İzmir'de buluşacağız"

Çavuşoğlu, 19 Mayıs günü bir büyük mitingte İzmir'de buluşacaklarını da belirterek, "4 belediye başkanımız ve İzmir Belediye Başkanı ve diğer ilçe,  il belediye başkanlarımızla beraber hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İzmir'in bu anlamdaki anlamı ve önemini de biliyoruz. İzmir kurtuluşun şehri. İzmir kuruluşun şehri. Biz de artık bu ülkenin, bu süreçten sonra gerçekten tekrar fabrika ayarlarına dönmesi, toplumun kendini güvende hissedebilmesi için de, o gün orada İzmir'den yeniden kuruluşu ve kurtuluşu da hep beraber çağrıda ve haykırışta bulunacağımızı da ifade ediyor, buradan tüm toplumumuza sesleniyoruz. Hep beraber o güzel günde. İzmir'de buluşacağız. 19 Mayıs'a giden bu süreçte de evlerimizi, iş yerlerimizi bayraklarla donatacağız. Sayın başkanımızla beraber omuz omuza mücadele ederek Ekrem Başkanımızın, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olması noktasındaki mücadelesinde yanı başında olacağız. İlk günden bu yana, gerçekten Saraçhane direnişiyle beraber başlattığı o yolculukta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de bu anlamdaki mücadelesini de bir kez daha takdir ettiğimizi ve onunla beraber yol yürümekten de onur duyduğumuzu da ifade etmek istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs, İmamoğlu, Politika, Cezaevi, Denizli, Güncel, Manisa, Yaşam, İzmir, Muğla, Aydın, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Başkanları, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

23:27
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:06
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 00:05:44. #7.13#
SON DAKİKA: Belediye Başkanları, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.