Besicilerin Sorunları Devam Ediyor

(ANKARA)- CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in dinlediği besici Hüseyin Soyarslan, hayvancılıkta yaşanan sorunlar nedeniyle hayvanlarını kesime göndermekten başka çarelerinin kalmadığını söyledi. Soyarslan, "Bundan 12 sene önce 50 liraya aldığım yem şu an 750 lira. Süt fiyatı ise ancak yüzde 20 artıyor. Her şey iki, üç kat arttı ama süt artmıyor. Üretici çok düşük yüzdelerle para kazanıyor. Şimdi kesim fiyatları yine yükselmeye başladı. Bu maliyetler karşısında süt hayvanları yine kesime gidecek, yapacak bir şey yok" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde besicileri ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Besiciler Başevirgen'e yanlış tarım politikaları nedeniyle hayvancılığın her geçen gün daha da kötüye gittiğinden, maliyet artışları nedeniyle süt hayvanlarını kesime göndermekten başka çarelerinin kalmadığından yakındı.

"15 işletmeden 2 tane kaldı"

Turgutlulu besici Hüseyin Soyarslan, batan, satılan ve kapanan işletme sayısının hızla arttığına dikkati çekerek "Turgutlu'daki en iyi işletmelerden biri burası. Buranın da hali ortada. 2000'lerin başında bir furya geldi. ABD'den hayvan getirdiler. Bunun gibi 15 tane işletme vardı Turgutlu'da. Şu anda iki tane kaldı" dedi.

"12 sene önce 50 liraya aldığım yem şu an 750 lira"

Besici Soyarslan, "Bundan 12 sene önce 50 liraya aldığım yem şu an 750 lira. Süt fiyatı ise ancak yüzde 20 artıyor. Her şey iki, üç kat arttı ama süt artmıyor. Üretici çok düşük yüzdelerle para kazanıyor. Süt 15,5 lirada duruyor. 16,5 liraya kadar çıktı, 15 liraya düşürdüler. Şimdi bir lira daha düşürecekler. Destekleri ödemiyorlar. Destekler bir sene geriden geliyor. İktidar size destek vereceğim diyor ama hala 2023'ün buzağı desteğini alacağız, o da geçen senenin parası. Bu kadar yatırıma, bu kadar emeğe kazandığımız şey hava parası. Devlet üreticiye resmen üretme diyor" diye konuştu.

"Süt hayvanları kesime gidecek"

Hayvanları kesime göndermekten başka çarelerinin kalmadığını söyleyen Soyarslan, "Geçen gün hayvan getirdiler, hayvan kesim fiyatları 410 TL'den 270'e düştü. Kasaplarda et, kıyma fiyatı hiç fiyat değişmedi. Kasaba hiç yansımıyor. Ama girdi maliyetleri yüzde 110'un üzerinde arttı. Şimdi kesim fiyatları yine yükselmeye başladı. Bu maliyetler karşısında süt hayvanları yine kesime gidecek yapacak bir şey yok" ifadesini kullandı.

"Kimse borcunu ödeyemeyecek"

Bir diğer besici Zeynep Kelleli, "Ekim ayından itibaren çiftçi borcunu ödemek için ya traktörünü satacak, ya arabasını, motorunu satacak, ya evini satacak. Bu yıla kadar hiç eylem yapan çiftçi gördünüz mü? Çünkü gerçekten bıçak kemiğe dayandı. Kimse borcunu ödeyemeyecek" dedi.

"En büyük maliyet yem"

Besici Zeynep Kelleli şunları anlattı:

"Çiğ süt fiyatlarını aşağı çektiler. Süt satılmıyormuş. En büyük maliyet yem. Başımızdakiler bize diyor ki 'Tarım Kredi'ye gidin orada yem daha ucuz'. Evet orada yem 543 lira ama sütçü bize diyor ki benden yem almazsan sütünü almam. O zaman Tarım Kredi Kooperatifleri de süt alsın. Bize daha uygun yem satmak istiyorlarsa bu şekilde bir çözüm üretsinler. Bugün ben yem almasam sütçü diyor ki ben senin sütünü almayacağım. Sütün karşılığında yem vermeye çalışıyorlar. Yemi de piyasada 600 lira ise 620 liraya vermeye çalışıyorlar. Fabrikacılar da böyle bir oyuna başladı şimdi. Tarım Kredi Kooperatifi süt alsın, yemi de bize uygun versinler. Artık para kazanamıyoruz. Yem fiyatları her daim artıyor ama süt fiyatları hiçbir şekilde artmıyor" diye konuştu.

"Başkaları bizim sırtımızdan para kazanıyor"

Hayvancılığın çok emek isteyen bir iş olduğunu söyleyen Kelleli, "Ne düğününü gösterir ne ölümü gösterir, hiçbir şey göstermez. Zor iş hayvancılık. Çünkü bu inekler her gün sabah akşam sağılacak, yemleri yapılacak. Çok zahmetli ama bu şekilde para kazandırmaz. Yaptığı iş insana zevk vermezse zaten yapmanın bir anlamı yok. Başkasına para kazandırıyoruz. Hep böyle. Başkaları bizim sırtımızdan para kazanıyor. Ama biz kazanamıyoruz maalesef" ifadelerini kullandı.