İstanbul Beşiktaş'ta, eşiyle kafede oturan kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı.
Cihannüma Mahallesi'ndeki kafede 15 Nisan'da Cengiz Ş'ye arkadan yaklaşarak, silahla vurup öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan K.N'nin İstanbul Adliyesi'nde soruşturma savcılığında ifadesi alındı.
Şüpheli K.N, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Cihannüma Mahallesi Akmaz Çeşme Sokak'taki kafede eşiyle oturan Cengiz Ş, arkasından yaklaşan kapüşonlu şüphelinin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Edirne üzerinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalanan zanlı K.N. İstanbul'a getirilmişti.
Son Dakika › Güncel › Beşiktaş'ta Silahlı Cinayet: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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