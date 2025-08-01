Beykoz'da Feci Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Beykoz'da Feci Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Beykoz\'da Feci Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
01.08.2025 12:40
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Minibüsle hatalı sollama yapan sürücü, motosikletli gence çarparak ölümüne sebep oldu. Sürücü tutuklandı.

BEYKOZ'da hatalı sollama yapan minibüs şoförü Y.İ.G., karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü Cumhur Batuhan Yıldızturan'a (27) çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti, Y.İ.G. ise tutuklandı. Öte yandan kazadan saniyeler önce minibüsün içindekilerin çektiği görüntüde 'Öleceğiz galiba' dediği duyuldu. Kazada hayatını kaybeden Cumhur Batuhan Yıldızturan'ın amcası İsmail Yıldızturan, "Yaşanan bu olay ailelerimizin acılar içerisinde yaşamasına neden oldu. Bu olay, ihmaller zincirleridir. Benim yeğenim daha gencecik, bir yıllık evliyken vefat etti. Buna sebep olan ise araçta alkol alıp hiçbir trafik kuralı tanımayan ve görüntülerde de gözüktüğü üzere arkadaşlarıyla birlikte alem yaparak trafik magandalığı yapan bir kişidir" dedi.

Beykoz Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde dün saat 00.40 sıralarında kaza meydana geldi. Sollamanın yasak olduğu caddede önündeki aracı geçmeye çalışan minibüs şoförü Y.İ.G., karşı yönden gelen motosikletli Cumhur Batuhan Yıldızturan'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerinin bölgedeki olay yeri inceleme çalışmalarının ardından motosiklet sürücüsünün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yıldızturan'ın cenazesi dün ikindi namazının ardından Kavacık Çavuşbaşı mezarlığına defnedildi.

'ÖLECEĞİZ GALİBA'

Öte yandan, kaza öncesinde minibüsteki bir kişinin çektiği görüntü de, sürücünün direksiyon başında uzun süre telefonuyla ilgilendiği, daha sonra ise hız yapmaya başladığı görüldü. Araçtaki yolcuların ise 'Caddeye geliyoruz, yavaşla' ve 'Bu akşam ölüme gidiyoruz. Öleceğiz galiba" sözleri duyuldu. Kaza, yolculardan birinin, 'Öleceğiz ki' dediği anda, meydana geldi.

'BU BİLDİĞİMİZ KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEDİR'

Kazada hayatını kaybeden Cumhur Batuhan Yıldızturan'ın amcası İsmail Yıldızturan, "Yaşanan bu olay ailelerimizin acılar içerisinde yaşamasına neden oldu. Büyük kayıplara neden olan bu olay, ihmaller zincirleridir. Benim yeğenim daha gencecik hayatında yeni evli, bir yıllık evliyken vefat etti. Buna sebep olan ise araçta alkol alıp hiçbir trafik kuralı tanımayan ve görüntülerde de gözüktüğü üzere arkadaşlarıyla birlikte alem yaparak trafik magandalığı yapan bir kişidir. Masum bir canın hayatına mal oldular ve annesinin kuzusunu elinden aldılar. Bu kişilerden sadece biri tutuklanıp diğerleri serbest bırakıldı ve bu da aileye daha çok acı verdi. Oysaki görüntülerde bu sabittir ve birlikte bu kazaya neden oldukları da apaçık ortadadır" dedi.

'NORMAL BİR KAZA DEĞİL, BU BİLDİĞİMİZ KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEDİR'

Söz konusu aracın servis aracı olduğunu belirten İsmail Yıldızturan, "Bu servis aracını kullanan insanların hem bu kadar geç saatte bu aracı kullanmaları, hem de mevzuata aykırı olarak kullanmamaları yanlış. Bu Araçları kullanarak böyle elim bir kazaya neden olmalarıyla da bunların hiçbir şekilde denetiminin olmadığı görülüyor. Gencecik hayatların ortadan kalktığı ve ailelerimizin şu anda acılar içerisinde olduğu ortadadır.

Bundan dolayı gerek savcılık gerekse tüm delil ve kayıtlarda da görüleceği üzere bunların en ağır cezayla cezalandırılması gerekir. Bu normal bir kaza değil, aslında bu bildiğimiz kasten insan öldürmedir. Bundan dolayı da kasten öldürmeden yargılanmaları gerekir. Çünkü bilinçlilerdi ve kaza olacağını görüntülerde de anlaşıldığı üzere farkındalardı. Bu kişilerin ise en ağır cezayla cezalandırılmasını talep ediyoruz. Ailelerin acılarının dinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'MASUM BİR İNSANI VAHŞİCE KATLETTİLER'

Arkadaşı Osman Şahin, "Dün gece saat 12.40'ta Beykoz Yalıköy'de olan motor kazasında en yakın arkadaşımı, çocukluk arkadaşını kaybettim. Olay yerine gittiğimde gördüğüm sahneden sonra sanki bütün mutluluk, hayatımdaki bütün renkler gitmiş gibi oldu. Kardeşim 27 yaşındaydı. Daha bir senelik evliydi. Hayalleri olan, umutları olan, gelecek için planları çok olan bir insandı. Çevresinde arkadaşları tarafından çok sevilen, pırıl pırıl bir insandı. Yaptığı tek şey gece işten geç dönmesiydi. Masum bir insanı vahşi bir şekilde katlettiler. Buna ben trafik kazası demiyorum. Bu kasten bir cinayet. İçimdekileri anlatmaya ne kelimelerin gücü yetiyor ne dilim dönebiliyor. Burada ailesinin çırpınışı, geride bıraktıkları bize yaşattığı acı kimse tarafından tarif edilemez. Bu duyguyu tatmayan bilemez diyorlar. İnsan gerçekten hani tattığı zaman gerçekten anlıyor ki bu duygunun, acının hiçbir şekilde tarifi yok. İsteğim şudur ki, 27 yaşında pırıl pırıl bir gencin hiçbir şekilde adalet karşısında kimsesiz kalmaması. İstediğim şudur ki kardeşim arkasında kalanların hiçbir şekilde ezilmediğini görsün. Hiçbir şekilde kimsenin boyun büktüğünü görmesin. Buradaki gözyaşları dinsin. Ailesi acı çekmesin istiyorum" dedi.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kaza sonrası gözaltına alınan Y.İ.G.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beykoz'da Feci Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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