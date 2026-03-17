İstanbul\'un göbeğinde 2 yaşındaki bebek alevlerin arasında kalarak can verdi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Ufak Köprü Sokak'ta yer alan 2 katlı bir binanın giriş katında saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 YAŞINDAKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri ve mahallenin yardımıyla evde bulunan iki kişi yangından yaralı şekilde kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Evde yapılan incelemede 2 yaşında bir bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.