İstanbul\'un göbeğinde 2 yaşındaki bebek alevlerin arasında kalarak can verdi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Ufak Köprü Sokak'ta yer alan 2 katlı bir binanın giriş katında saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri ve mahallenin yardımıyla evde bulunan iki kişi yangından yaralı şekilde kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Evde yapılan incelemede 2 yaşında bir bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
