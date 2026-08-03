Görüntüler semt pazarından: "Armut" kavgasında kadının kafasını kalasla kırdı - Son Dakika
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Görüntüler semt pazarından: "Armut" kavgasında kadının kafasını kalasla kırdı

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Beyoğlu’nda semt pazarında armut seçme nedeniyle kadın müşteriyle pazar esnafı arasında tartışma çıktı. Pazarcı Selahattin Ş. (55), Nurcihan Yıkılkan'ı (50), "Ürünlere zarar vermeyin" diyerek uyardı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selahattin Ş. elindeki tahta kalası Nurcihan Y.'nin başına fırlattı. Yaralanarak kanlar içinde kalan Yıkılkan'ın başına hastanede 10 dikiş atıldı. Gözaltına alınan Selahattin Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Beyoğlu'nda semt pazarında armut seçme nedeniyle kadın müşteriyle pazar esnafı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Esnaf Selahattin Ş. (55), Nurcihan Yıkılkan'ı (50), "Bacım bunları satıyorum, bunlardan ekmek yiyoruz. Ürünlere zarar vermeyin" diyerek uyardı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selahattin Ş. elindeki tahta kalası Nurcihan Y.'nin başına attı.

Görüntüler semt pazarından:

"SEÇMECE YOK" KAVGASI BAŞLADI 

Olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Kulaksız Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazarda alışveriş yapan Nurcihan Yıkılkan ile pazar esnafı Selahattin Ş. arasında armut seçme nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre Nurcihan Yıkılkan'ın tezgahtaki ürünleri seçerken ürünlere zarar verdiğini düşünen Selahattin Ş., "Bacım bunları satıyorum, bunlardan ekmek yiyoruz. Ürünlere zarar vermeyin" diyerek uyarıda bulundu. Uyarının ardından taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Görüntüler semt pazarından:

KADININ BAŞINA 10 DİKİŞ ATILDI

İddiaya göre tartışma sırasında Selahattin Ş. Nurcihan Yıkılkan'a hakaret ve küfür etti. Selahattin Ş.'nin eline aldığı tahta kalası Nurcihan Yıkılkan'ın başına fırlattığı iddia edildi. Başına isabet eden tahta kalas nedeniyle yaralanan Nurcihan Yıkılkan için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Görüntüler semt pazarından:

PAZARCI TUTUKLANDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının başında açılma olduğu ve 10 dikiş atıldığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Selahattin Ş. hakkında ise 'Kasten yaralama' suçundan işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahattin Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntüler semt pazarından:

"BİR ANDA VURDU KAN REVAN İÇİNDE KALDIM"

Olayla ilgili konuşan Nurcihan Yıkılkan, "Ben temizlik yapıyordum. 18.30-19.00 sıralarında annem armut istedi. Annemin gözleri görmüyor; engelli., ağzında da dişleri yok. 'Anne alacağım tamam' dedim. Evde de iş yapıyordum. O saatlerde pazara çıktım. Tezgah vardı. Orada biraz çürük meyveler vardı. Anneme göre bakıyordum. Orada adam, 'Ne yapıyorsun' dedi. 'Abi böyle böyle, annemin gözleri görmüyor, dişleri yok ağzında. Olmuş armutlardan alacağım' dedim. 'Alamazsın' dedi. 'Abi lütfen' dedim. 'Senin anneni' diyerek küfür etti 'Alamazsın' dedi. Orada bir anda kafama vurdu. Ne olduğumu anlayamadım; kan revan içinde kaldım. Kadınların hali böyle mi olmalı. Bunların anneleri, babaları, çolukları, çocukları yok mu. Pazara gidemeyecek miyiz. Biz istediğimizi alamayacak mıyız?" diye konuştu.

Görüntüler semt pazarından:
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Görüntüler semt pazarından: 'Armut' kavgasında kadının kafasını kalasla kırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ibrahim dursun ibrahim dursun:
    gitmeyin abi daha iyisi kalitesi marketlerde de var kuyruğuna basılmış gibi bağırıp duruyorlar 0 0 Yanıtla
  • Ali bircan Asiltürk Ali bircan Asiltürk:
    Malesef bu pazarcılar 50 yıldır halkın kanayan yarası. Pazarcıları bir düzeltemedik. 0 0 Yanıtla
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