Beypazarı Halkı Gazze\'deki Çocuklar İçin \'Kuru\' Kampanyası Başlattı

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Beypazarı halkından Gazze'deki çocuklar için 'Kuru' kampanyası

Gazze'de gıdaya muhtaç kalan çocuklar için 'Beypazarı Kurusu' gönderilecek

Gazze'ye çocuklar için tırlarla 'Beypazarı Kurusu' gönderilecek

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yüksek besin değerine sahip ilçenin meşhur 'Beypazarı Kurusu'nun gıdaya muhtaç kalan Gazze'deki çocuklara gönderilmesi için yardım kampanyası başlatıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'ye başlattığı hava ve kara saldırılarında on binlerce masum insan hayatını kaybetti. Saldırıların şiddetini arttırarak devam ettiren İsrail'e dünyanın birçok ülkesinden tepki gelse dahi bölgede sivillerin kanları akmaya devam ediyor. Kadın, çocuk ve yaşlılara acımasızca namlusunu gösteren İsrail askerlerine karşı yurt içi ve dışında gösteriler düzenlendi ama saldırılar bir türlü durmak bilmedi.

Hedef 'Beypazarı Kurusu' dolu tırları Gazze'ye göndermek

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ambargosundan ise en çok çocuklar etkilendi. Bu duruma sessiz kalamayan Beypazarı Müftülüğü koordinesinde ilçe halkı, bölgenin yüksek besin değerine sahip meşhur 'Beypazarı Kurusu'nu Gazze'deki çocuklara gönderme kararı aldı. Şu ana kadar bir tır dolusu 'Beypazarı Kurusu'nu toplamayı başaran ilçe halkının hedefi ise gelecek destekler ile 2 ve 3 tır dolusu 'kuru' toplamak.

Proje koordinatörü Betül Topbaşı, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 'Beypazarı Kurusu'nun yüksek besin değerine sahip olması, altı ayı aşan uzun raf ömrü ve dayanaklığı nedeniyle seçildiğini belirtti.

"Şu an ikinci tırımız dolmak üzere inşallah"

Gazze'deki çocukların ellerinde boş tabaklarla karnı aç halde gezmelerinden dolayı çok üzüldüklerini ve etkilendiklerini aktaran Topbaşı, "Gazze'deki bazı kişilerle temaslarda bulunduk. Onlarda 'burada yenilebilir ve uzun süre dayanıklı olduğun için bizim içinde iyi olur' dediler. Bizde böylelikle bu kampanyayı başlattık. Biz ilk etapta bir tır diye düşünerek yola çıktık. Projemizi açıkladıktan sonra olumlu dönütler oldu. Şu an ikinci tırımız dolmak üzere inşallah" diye konuştu.

10 Mart'a kadar kampanyayı sürdüreceklerini dile getiren Topbaşı, 'Beypazarı Kurusu'nun tırlarla Mersin Limanına doğru yola çıkacağını kaydetti.

"6 ay boyunca tüketebilirsiniz"

'Beypazarı Kurusu'nun imalatını yapan esnaflardan Şevki Gürcan ise yaptığı konuşmada, şöyle konuştu:

"Beypazarı Kurusu'nun özelliği çok uzun süre dayanıyor olmasıdır. 6 ay boyunca tüketebilirsiniz. Besleyicidir, içinde süt ve tereyağı vardır. İçindeki yağlardan protein vardır. Tam olarak tarihi bilinmiyor ama uzun yıllardır Beypazarı'nda yapılıyor. Yöresel üründür, Beypazarı'nda kışın tüketmek amaçlı sonbaharda yapılır ve bütün bir yıl boyunca yenir evlerde."

İlçe halkı, 'Beypazarı Kuruları'nın toplanması ve gönderilmesi noktasında hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor.