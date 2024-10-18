Biden Berlin'de Avrupalı Liderlerle Görüştü

Güncel

(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden, Avrupalı liderler ile Ukrayna'ya yönelik Batı desteği ve Orta Doğu'daki çatışma durumu hakkında görüşmeler yapmak üzere Berlin'e ziyarette bulundu. Biden, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile dörtlü toplantı gerçekleştirdi.

Almanya'nın Başkenti Berlin'i ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ve Şansölye Olaf Scholz ile bir araya geldi. Alman liderlerle gerçekleştireceği görüşmelerin ardından Biden, Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile dörtlü bir toplantı yaptı.

Biden'ın Avrupalı yetkililerle görüşmesi, transatlantik ilişkileri güçlendirmek ve Ukrayna'ya askeri yardımı sürdürebilmek üzerine odaklandı. Toplantı öncesinde basın toplantısında konuşan Biden, Batılı müttefiklerin Ukrayna'ya yönelik finansal ve askeri desteğini sürdürmeleri gerektiğini vurguladı. ABD Başkanı "Ukrayna zor bir kışla karşı karşıya kalırken, kararlılığımızı, çabamızı ve desteğimizi sürdürmeliyiz. Maliyetin ağır olduğunu biliyorum, ancak yanılmayın. Bu, saldırganlığın hüküm sürdüğü, büyük devletlerin yalnızca yapabildikleri için daha küçük devletlere saldırıp zorbalık yaptığı bir dünyada yaşamanın maliyetiyle karşılaştırıldığında hafif kalır" dedi.

Starmer görüşme sonrası gazetecilere, "Ukrayna'ya olan desteğimizi nasıl hızlandırabileceğimizi tartıştık. Ukrayna zor bir kışa girerken, onlarla olduğumuzu söylemek önemli" dedi.

Ukrayna'ya verilen desteğin geleceğinden endişe duyuluyor

Ocak ayında görev süresi sona erecek olan Biden'ın ziyareti 5 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimlerinden kısa bir süre önce gerçekleşti. Eski başkan ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın seçimleri kazanma ihtimali Batı'nın Ukrayna'ya yardımının geleceği konusunda belirsizlikleri artırıyor. ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarını eleştiren Trump, iktidara geldiği takdirde Ukrayna savaşını bir günde sonlandıracağını söylemişti. Trump'ın Kiev üzerinde savaşın sonlanması için toprak tavizleri konusunda baskı kurmasından endişe duyuluyor.

Öte yandan Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenskiy Brüksel'de gerçekleşen AB liderler zirvesinde Avrupalı liderlere Ukrayna savaşını sonlandıracağını vaadettiği "zafer planını" sundu. Zelenskiy AB liderlerine Kiev'in savaşı sona erdirmek için, 27 AB üyesinin desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi ve ülkesinin NATO'ya tam üyeliği konusundaki ısrarını yineledi.

"İsrail ve İran'la çatışmayı sona erdirecek bir anlaşmaya varabiliriz"

Liderler ayrıca Gazze'de ateşkesin sağlanması, İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve Filistin bölgesine insani yardımın erişimi konularını ele aldılar. Starmer, görüşmenin ardından "Dünya insani yardıma dair daha fazla bahane kabul etmeyecek" dedi.

Biden, görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail ve İran arasındaki çatışmayı bir süreliğine sona erdirebilecek bir çözüm sağlama fırsatı olduğunu söyledi. ABD Başkanı, "Bence bir fırsat var ve meslektaşlarım da aynı fikirde; İsrail ve İran'la bir süreliğine çatışmayı sona erdirebilecek şekilde muhtemelen bir anlaşma sağlayabiliriz. Yani, çatışmayı durduracak, başka bir deyişle karşılıklı saldırıları sona erdirecek bir çözüm bulabiliriz" dedi.

Biden ve Scholz Yahya Sinwar'ın ölümüne ilişkin yorumlarda da bulundu. Scholz "Artık Gazze'de somut bir ateşkes umudu görüyoruz, bu da umarız Hamas tarafından tutulmuş rehinenin serbest bırakılmasıyla sonuçlanır" dedi. Biden, Sinwar'ın ölümünü "adaletin tecelli ettiği bir an" olarak nitelendirdi ve "Hamas olmadan Gazze'de daha iyi bir gelecek için bir barış yolu arama fırsatı" olarak değerlendirdi.