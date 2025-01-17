Biden'dan İsrail-Filistin Açıklaması - Son Dakika
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Biden'dan İsrail-Filistin Açıklaması

Biden, İsrail'in Filistin güvenliğini dikkate almadığı sürece varlığını sürdüremeyeceğini belirtti.

17.01.2025 08:16
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in, Filistin meselesini ve Filistinlilerin güvenliğini dikkate almadan uzun vadede varlığını sürdürebileceği fikrini gerçekçi bulmadığını söyledi.

ABD Başkanı Biden, başkanlık görevinin son televizyon röportajını MSNBC News kanalından Lawrance O'Donnell'a verdi.

Orta Doğu barışı ve özelde Gazze meselesinin zor konular olduğunu ve Gazze'de ateşkesin sağlanabilmesi için çok uğraştıklarını savunan Biden, görevinin sonunda bile olsa ateşkesin sağlanmasından memnun olduğunu belirtti.

Biden, İsrail'in kendi güvenliği için Filistin meselesine geniş bir çerçeveden bakması gerektiğini kaydederek, "İsrail'in, Filistin meselesini ve onların güvenliğini dikkate almadan uzun vadede kendi varlığını sürdürebileceği fikri mümkün değil. Bu gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan "dostum" diye bahseden Biden, "Dostum Bibi Netanyahu'ya, Filistinliler diye adlandırılan büyük bir toplumsal grubun meşru endişelerini dikkate almanın bir yolunu bulması gerektiğini sürekli hatırlattım." şeklinde konuştu.

Netanyahu'dan Biden'a: "Siz de Berlin'e hava bombardımanı düzenlediniz"

7 Ekim saldırılarından kısa süre sonra İsrail'e yaptığı ziyarette Netanyahu ile aralarında geçen bir konuşmayı aktaran Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Bibi, bu insanların üzerine hedef gözetmeksizin yoğun hava bombardımanı yapamazsın dedim. O da bana, 'Siz de yaptınız.' dedi. Tam cümlesi bu değil ama 'Siz de Berlin'e yoğun hava bombardımanı düzenlediniz, siz nükleer bomba da attınız.' dedi."

Netanyahu'nun İsrail tarihinin en "aşırı sağcı" kabinelerinden birinde başbakanlık yaptığını ve bu sebeple iç politikadaki hassas dengelerden dolayı da ateşkes gibi önemli kararları rahat alamadığını savunan Biden, bu konunun Netanyahu için zor bir durum olduğunu belirtti.

Orta Doğu'daki kaosun devam ettiği bir ortamda bölgesel savaş riskinden kaçınmanın da mümkün olmadığını vurgulayan Biden, bu sebeple bir yandan İsrail'e güçlü destek verdiklerini ancak öte yandan çatışmaların durması için de çalıştıklarını kaydetti.

İran ile Hizbullah'ın önceki döneme göre zayıfladığını anlatan Biden, bunun İsrail'in güvenliği bakımından çok önemli olduğunu söyledi.

Putin Ukrayna'da istediğini elde edemedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşında istediğini elde edemediğini öne süren Biden, "Putin, Avrupa'nın Finlandiya'laşmasını umuyordu, ona karşılık Finlandiya'nın NATO'laşmasını gördü." yorumunu yaptı.

Rusya'nın da Ukrayna'nın da savaşta çok sayıda asker kaybettiğini dile getiren Biden, Putin'in "çaresiz kaldığı" için Kuzey Kore'den asker getirmek zorunda kaldığını vurguladı.

Biden, Putin için "O iyi bir adam değil." ifadesini kullandı.

Kiev'i ziyaretinde Rusya'nın kendisini hedef alma riskinden dolayı endişe edip etmediği sorulan Biden, Gizli Servis'in Kiev ziyareti fikrinden hiç mutlu olmadığını belirterek, "Putin'in bir Amerikan başkanını hedef almaya cüret edeceğini düşünmedim. Ancak Ukrayna'da Ruslarla birlikte çalışan radikal bir unsurun böyle bir şey deneyeceğinden endişeleniyordum. Ancak Ukrayna'ya onların yanında olduklarını göstermek istedim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Joe Biden, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden'dan İsrail-Filistin Açıklaması - Son Dakika

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