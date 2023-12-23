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Bilim İletişimi Semineri Uzmanları Bir Araya Getirdi - Son Dakika
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Bilim İletişimi Semineri Uzmanları Bir Araya Getirdi

İstanbul'da düzenlenen Bilim İletişimi Semineri, birçok uzmanı bir araya getirdi. Seminerde Covid 19, yapay zeka, iklim değişikliği ve deprem gibi farklı konular uzmanlar tarafından değerlendirildi. Seminerde konuşan DHA Sağlık Muhabiri Özlem Yurtcu Karabulut, pandeminin sağlık haberciliğine etkilerini ve sağlık okuryazarlığının önemini vurguladı.

23.12.2023 - 11:06,
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İSTANBUL'da düzenlenen Bilim İletişimi Semineri bir çok uzmanı bir araya getirdi. Semire DHA Sağlık Muhabiri Özlem Yurtcu Karabulut de katıldı.

'Betül Mardin Seminerleri'nin bu yıl 15'incisi 'Bilim İletişimi" başlığıyla düzenlendi. Seminerde Covid 19, yapay zeka, iklim değişikliği ve deprem gibi farklı konular uzmanlarının katılımıyla değerlendirildi. Seminerin medya oturumunda DHA Sağlık Muhabiri Özlem Yurtcu Karabulut da yer aldı

Seminerde yaptığı konuşmasında pandeminin sağlık haberciliğine etkilerinden bahseden Karabulut, 'Pandemi, sağlık haberciliğine aslında olumlu bir katkı sağladı. Çünkü gerçekten sağlık bilgisi altyapısının, tıbbı ve tıbbi terminolojiyi bilmenin ve bu altyapıya hakim olmanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmış oldu. Pandemi boyunca ben kendi haberlerimi yaparken bizzat bu durumu yaşadım. Sağlık okuryazarlığına da değinmek gerekiyor bu noktada. Sağlık okuryazarlığının artması demek o haberlere gelecek olan talebin, yapan kişilerin de niteliğinin değişmesi demek. İnternette oluşan algoritmaları oluşturanlar o haberleri okumak isteyenler, araştıranlar oluyor. Sağlık okuryazarlığının çok düşük olduğu bir toplumda aratılacak anahtar kelimeler bellidir zaten. Dolayısıyla sağlık ve bilim okuryazarlığının arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Toplumun yüzde kaçında sizce bilim okuryazarlığı var' Toplumun yüzde kaçı gerçekten bir haberin, bir içeriğin gerçek anlamda bilimsel olup olmadığı ile ilgileniyor ya da araştırıyor?" dedi.

Konuşmasının devamında sağlık haberciliğinin önemini vurgulayan Karabulut, 'Tecrübelerimden hareketle konuşuyorum. Ben bir haberi yaparken o haberin sadece manşet olması benim tek kaygım olmuyor. O haberin ne kadar çok yerde yer alacağı ya da ne kadar çok gündemi değiştireceği tabii ki bütün gazetecilerin isteğidir. Bütün muhabirler buna bayılır. Ben de tabii ki bunu isterim. Ama benim bir haberi yaparken itici kuvvetlerim arasında 'Bu haberle ben topluma ne katacağım', 'Bu haberle ben bilim camiasına ne katacağım' gibi sorular var. Bu saikleri düşünerek o haberi yapıyorum. Çünkü ben sağlık haberciliğinin kişilerin birebir yaşamını tehdit edebilecek boyutta etkileri olabileceğine inanan bir insanım. Siz bir haber yaparsınız on tane hayat kurtulur, bir haber yaparsınız yanlış bir mesaj verdiğiniz için birinin ölümüne sebep olabilirsiniz. Dolayısıyla sağlık haberlerinin bu çerçevede bu sorumlulukla yapılması gerektiğini düşünüyorum. " dedi.

Bilim İletişimi Semineri Uzmanları Bir Araya Getirdi
Kaynak: DHA
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