Bilim Yunusemre Öğrencileri Dünya Robot Olimpiyatları'nda Başarı Elde Etti

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(MANİSA)- Bilim Yunusemre öğrencileri İzmir'de gerçekleştirilen Dünya Robot Olimpiyatları Uluslararası Finali'ne damgasını vurdu. 'Green Horizon Takımı', yarışmada Türkiye 2'incisi, 'Deneyap VEGA Takımı' ise 'Robo Mission Yıldızlar Kategorisi'nde 40 takım içerisinden Türkiye 5'incisi oldu.

Bilim Yunusemre, İzmir'de gerçekleştirilen Dünya Robot Olimpiyatları Uluslararası Finali'ne katıldı. Finale 6 takım ile katılan Bilim Yunusemre, büyük bir başarı elde etti. Yarışmada Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi, Teknolojik İnovasyon Kulübü ve Bilim Yunusemre Deneyap Atölyesi öğrencilerinden oluşan 'Green Horizon Takımı', Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye elemelerinde 'Geleceğin Mucitleri Gençler' klasmanında Türkiye 2'ncisi olarak eylülde İtalya'da düzenlenecek turnuvaya katılma hakkı kazandı.

Deneyap Vega Takımı Türkiye 5'incisi oldu

Yarışmada Bilim Yunusemre Deneyap VEGA Takımı da 'Robo Mission Yıldızlar Kategorisi'nde 40 takım arasından dereceye girerek Türkiye 5'incisi oldu.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, dereceye giren öğrencileri ve eğitmenlerini tebrik ederek, "Türkiye şampiyonasında büyük başarılar elde eden öğrencilerimizi ve eğitmenlerini kutlarım. Belediye olarak öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.