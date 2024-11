Bingöl\'de Gösteri ve Etkinlikler Yasaklandı

Güncel

(BİNGÖL) - Bingöl Valiliği, 23-29 Kasım tarihleri arasında kent genelinde gösteri, yürüyüş ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Bingöl Valiliği, Tunceli ve Ovacık belediyelerine dün kayyum atanmasının ardından şehirde basın açıklaması, gösteri yürüyüşü, oturma eylemi gibi eylemlerin yapılabileceği gerekçesiyle 23-29 Kasım tarihleri arasında kent genelinde gösteri, yürüyüş ve etkinlikleri yasakladı.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçu kapsamında Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesince 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası almaları nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak yerlerine Mülki İdare Amirlerinin Başkan vekili olarak atanmasını protesto etmek amacıyla basın açıklaması, gösteri yürüyüşü, oturma eylemi tarzı eylemlerin gerçekleştirilebileceği şeklinde bilgiler elde edilmiştir.

PKK/KCK terör örgütü başta olmak üzere, yıkıcı, bölücü ve dini istismar eden terör örgütleri ile terör örgütlerinin açık alan yapılanmaları olarak faaliyet göstermeye çalışan bölücü/marjinal/provokatif grup, oluşum ve yapılar tarafından, Anayasal bir hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin bir eylem biçimi olarak istismar edildiği, terör örgütlerinin -sözde talimatlarıyla eylem/etkinliklerin kanunlara aykırı bir zeminde yapılarak toplumsal kaos ve yaygın şiddet ortamı yaratılmaya çalışıldığı bilinmektedir.

Terör örgütlerine müzahir siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları tarafından toplu ya da bireysel olarak belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılarak yerlerine kayyım atanmasını protesto amacıyla yapılacak eylem/etkinliklerin toplumda gerginliğe sebep olabileceği ve karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verebileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği değerlendirilmektedir.

Bingöl ili coğrafi sınırları içerisinde (jandarma bölgesi dahil) 23 Kasım günü saat 00.01'den 29 Kasım günü saat 23.59'a kadar 7 gün süre ile valilik ve kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi etkinlikler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince yasaklanmıştır. Ayrıca il merkezinden, ilçelerden veya çevre illerden ilimiz güzergahını kullanarak bireysel ya da toplu bir şekilde her türlü kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıs ve şahıslar ile grup ve grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesi kararı alınmıştır."