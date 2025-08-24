17 yıl önce hastanede 'öldü' denilerek verilen bebekleri kendilerine ait çıkmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

17 yıl önce hastanede 'öldü' denilerek verilen bebekleri kendilerine ait çıkmadı

Haberin Videosunu İzleyin
17 yıl önce hastanede \'öldü\' denilerek verilen bebekleri kendilerine ait çıkmadı
24.08.2025 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
17 yıl önce hastanede \'öldü\' denilerek verilen bebekleri kendilerine ait çıkmadı
Haber Videosu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Fatma ve Ercan Aslan çifti, 2008 yılında doğumdan sonra hastanede 17 gün tedavi gören ve 'öldü' denilerek kendilerine teslim edilen bebeğin, yapılan DNA testiyle kendilerine ait olmadığını öğrendi. 2 çocukları daha bulunan aile sorumlularla ilgili hukuki mücadelesi başlattı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2008 yılında evinde erken doğum yapan Fatma Aslan, 7 aylık doğan bebeğini önce Bismil Devlet Hastanesi'ne, ardından Diyarbakır'daki Dağkapı Çocuk Hastanesi'ne götürdü. 'Muhammed Furkan' ismini verdikleri bebek burada kuvöze alındı. 17 gün süren tedavi sürecinde bebeği hiç göremeyen aile, hastane yetkilileri tarafından ölüm haberinin verilmesi üzerine cenazeyi teslim alıp Yeniköy Mezarlığı'na defnetti.

17 YIL ÖNCE HASTANEDE 'ÖLDÜ' DENİLEREK VERİLEN BEBEKLERİ KENDİLERİNE AİT ÇIKMADI

Ancak yıllar içinde çocuklarının yaşadığına dair şüpheleri artan aile, savcılığa başvurarak mezarın açılmasını talep etti. 3 yıl önce başlatılan soruşturma kapsamında yapılan fethi kabir işleminin ardından geçen yıl haziran ayında Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testinde, cenazenin Fatma Aslan ile genetik bağının bulunmadığı belirlendi. Şu an 2 çocukları daha bulunan aile sorumlularla ilgili hukuki mücadelesini sürdürüyor.

17 yıl önce hastanede 'öldü' denilerek verilen bebekleri kendilerine ait çıkmadı

"CENAZEYİ KUTUYLA VERDİLER, DEFNETTİK AMA HEP ŞÜPHELENDİK"

Baba Ercan Aslan, yaşadıkları süreci anlatarak, "2008'de doğan çocuğumuz 17 gün hastanede kaldı. Görmek ya da süt vermek için birçok kez talepte bulunduk ama hiçbirine izin verilmedi. 17 gün sonra sabaha karşı arandım ve ölüm haberi verildi. Gittiğimde cenazeyi kutu içinde teslim ettiler. Devlet memuruyum, imamım. Mezar yerini biliyoruz, defnettik. Ama sonrasında Yeniköy Mezarlığı kayıtlarında bu defin yerinin bulunmadığını söylediler. O dönem Mezarlıklar Müdürlüğü'nde görevliydim, böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bu nedenle savcılığa başvurduk. DNA eşleşmesinde uyuşmazlık tespit edilince, o çocuğun bizim çocuğumuz olmadığını öğrenince kalbimiz rahatladı. Yıllar boyunca içimiz içimizi yedi. Şimdi artık çocuğumuzun hayatta olduğuna inanıyoruz. Biz, hastanedeki tüm personelden şikayetçiyiz. Yetkililerden çocuğumuza ulaşmak için yardım bekliyoruz" diye konuştu.

"OĞLUMUN YAŞADIĞINI HEP HİSSETTİM"

Anne Fatma Aslan da bebeğinin ölüm haberine hiçbir zaman inanmadığını belirterek şunları söyledi: "Bebeğim doğduğunda onu hiç görmedim, süt vermeme izin verilmedi. Ölüm haberini aldığımda da içim hiç yanmadı, ağlayamadım. Hep içimde bir his vardı. Oğlumun yaşadığına inanıyordum. 3 yıl önce eşimle karar verdik ve savcılığa başvurduk. Mezar açıldı, DNA testi yapıldı ve sonuçta uyuşmadı. Artık biliyorum, oğlum hayatta. Onun Diyarbakır'da ya da çevresinde bir yerde olduğuna eminim. Oğlum başka bir aileye verilmiş olabilir, ancak mutlu olmadığını hissediyorum.

17 yıl önce hastanede 'öldü' denilerek verilen bebekleri kendilerine ait çıkmadı

"TÜM BEBEKLERİN AİLELERİYLE DNA TESTİ YAPILSIN"

Yetkililere sesleniyorum, 5 Şubat 2008'de Diyarbakır ve çevresinde doğan tüm bebeklerin aileleriyle DNA testi yapılsın. Ben hazırım. Oğlumun mutlu olmadığını hissediyorum. Belki zengin bir aileye verildi ama huzurlu değil. 3 yıldır çok yorulduk, artık oğlumuza kavuşmak istiyoruz. Ben anneysem de oğlum Diyarbakır ve çevresindedir. Çünkü Diyarbakır'a geldiği zaman ben hissediyorum. Gittiği zaman da ben hissediyorum. Yani belki kimilerine saçma da gelebilir, kimilerine yani böyle şey de olur mu? Diyebilir ama gerçek olan bir anne, ciğeri yanan bir anne yani bilir yani evladının nerede olduğunu. Yani hissediyorum ben. Oğlum Diyarbakır'a gelince de hissediyorum, gidince de hissediyorum. Artık karışıklık mı oldu, başkasına mı satıldı? Hiç göstermediler, süt istemediler. Son defa ben gittim hastane kapısına 1 saate yakın ben bekledim. Yalvardım, ben içeri gireyim. 5 dakika dedim, 5 dakika dedim oğlumu ben tek görüp çıkayım. İzin vermediler."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ercan Aslan, Diyarbakır, 3-sayfa, Hastane, Bismil, Güncel, Çocuk, Bebek, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 17 yıl önce hastanede 'öldü' denilerek verilen bebekleri kendilerine ait çıkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • erkan bektaş:
    Türkiye'de herkese DNA testi yapılsa nüfusun çeyreğinde problem çıkar kesin neler neler oluyor belli bile değil 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Türkiye Zengezur Koridoru için ilk kazmayı vurdu: 147,6 milyar lira kazanç bekliyoruz Türkiye Zengezur Koridoru için ilk kazmayı vurdu: 147,6 milyar lira kazanç bekliyoruz
Marketlerde yeni dönem Ürünlerde “krema“ kelimesi kullanılamayacak Marketlerde yeni dönem! Ürünlerde "krema" kelimesi kullanılamayacak
Kayınbirader, eniştesini sokakta vurarak öldürdü Kayınbirader, eniştesini sokakta vurarak öldürdü
Bahçeli: Kimse Cumhur İttifakı’na nifak sokamayacak, ittifak Türkiye’nin güvencesidir Bahçeli: Kimse Cumhur İttifakı'na nifak sokamayacak, ittifak Türkiye'nin güvencesidir
AK Partili Çelebi, komando beresiyle ikna turunda: Kazanan Türkiye olacak AK Partili Çelebi, komando beresiyle ikna turunda: Kazanan Türkiye olacak
Tartıştığı kadını darp edip yanındaki arkadaşını bıçakladı Tartıştığı kadını darp edip yanındaki arkadaşını bıçakladı
Şanlıurfa’da termometreler 55 dereceyi gördü Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gördü
Zelenski: Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz Zelenski: Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz
Barış Alper Yılmaz kadro dışı mı kaldı Resmi açıklama geldi Barış Alper Yılmaz kadro dışı mı kaldı? Resmi açıklama geldi
TCG Anadolu’nun Zafer Yolculuğu İstanbul’da son buldu TCG Anadolu'nun Zafer Yolculuğu İstanbul'da son buldu

15:40
Milyonlarca memura güzel haber Ödenekler artırıldı
Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı
18:24
Halit Yukay’ın cansız bedeni ROV ile görüntülendi
Halit Yukay'ın cansız bedeni ROV ile görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2025 22:08:05. #7.13#
SON DAKİKA: 17 yıl önce hastanede 'öldü' denilerek verilen bebekleri kendilerine ait çıkmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.