Bitlis Ahlat\'ta Haluk Dursun Anma Programı Düzenlendi

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Tarihe Damga Vuranlar, Haluk Dursun" anma programı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın katkılarıyla Anadolu Kültür ve Tarih Birliği Derneği tarafından düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, ülkenin yetiştirdiği mümtaz insanlardan birini anmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u ebedi aleme uğurlamalarının üzerinden 5 yıl geçtiğini belirten Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

" Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen elim bir trafik kazası sonucu maalesef hocamızı 19 Ağustos 2019'da kaybettik. Kültür birikimi ve hitabetiyle araştırmayı, bildiğini ve gördüğünü meraklısına aktarmayı seven, hayatını görevine adayan bir bilim insanıydı. Ahmet hocamızı bir kez daha rahmetle, özlemle, şükranla yad ediyorum. Değerli ailesine, dostlarına, mesai arkadaşlarına tekrar başsağlığı diliyorum. Rabbim Haluk hocamızdan razı olsun. Bu anlamlı buluşmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ise Dursun'un bir ideal, ülkü ve niyet uğruna yola koyulanlardan olduğunu dile getirerek, "Bugün bizi burada bir araya getirdi. Bunu da yaparken bir mekan ve bellek ilişkisi kurmaya yönelik en önemli noktalardan birinde Ahlat'ta bizleri buluşturdu. Gerçekten nereden geldik nereye doğru yürüyeceğiz duygusunu bize pekiştirebilecek bir noktada bir araya gelmiş olduk." dedi.

Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Derneği Başkanı Doğan Güngör de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı iken çok sevdiği Ahlat'ı ziyaretinin ardından geçirdiği trafik kazasıyla hayatını kaybeden Dursun'u anmak, Ahlat'ı anlatmak ve gençlerle bir arada olmak istediklerini belirtti.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferit İzci, anlamlı bir program için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Bizim medeniyetlerimiz böyle şahsiyetler ve gençler üzerine inşa edilmiş, ilelebet varlığını devam ettirecek medeniyetlerdir. Başka medeniyetlerin hayal bile edemeyecekleri zirvelere çıkmış olan ecdadın nesilleriyiz. Hayatını bu şekilde mücadeleyle geçiren başta Ahmet hocamız olmak üzere bu ülkede ve coğrafyada yetişmiş değerli şahsiyetlere minnet duyuyorum." diye konuştu.

"Babamın önem verdiği projenin yaşatıldığını görmek mutluluk verici"

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un kızı Nilay Dursun ise "Babamın hayatının son yıllarında çok önem verdiği Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Projesi'nin yaşatılıyor olabildiğini görmek gerçekten mutluluk verici. Yıllar önce babamın vefatından sonra tanıştığım bu değerli ekiple 5. yılında da bu tarz etkinliklerle bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Babamı anmayı, onun öğretilerini, gençlere aktarmaya çalıştığı bilgileri bir arada tekrar hatırlayarak belki yeni kitlelere aktarmaya çalışıyoruz. Bu gerçekten çok önemli. Dolayısıyla bu etkinliklerde desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa katılan MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, "Ahlat'ı anlamak, tanımak ve bu değerler etrafında dertlenen Ahmet Haluk Dursun profili ve onun etrafında neşet etmiş, yetiştirmiş olduğu gençlerin yeniden filizlenmesine iklim oluşturmaktır. Bizim muradımız ve mefkuremiz budur." dedi.

Konuşmaların ardından Anadolu Kültür ve Tarih Birliği Derneği Musiki Grubu, Dursun'un sevdiği müzikleri seslendirdi.

Panel ve Ahlat'taki tarihi mezar taşlarıyla ilgili sunumların yapılmasıyla sona eren "Tarihe Damga Vuranlar, Haluk Dursun" anma programına, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, kurum amirleri, akademisyenler, yazarlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.