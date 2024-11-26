Bitlis'te Kar Yağışı Sonrası 84 Köy Yolundan 78'i Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
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Bitlis'te Kar Yağışı Sonrası 84 Köy Yolundan 78'i Ulaşıma Açıldı

Bitlis\'te Kar Yağışı Sonrası 84 Köy Yolundan 78\'i Ulaşıma Açıldı

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 84 köy yolundan 78'i ulaşıma açıldı. Karla mücadele çalışmaları devam ederken, bölge için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

26.11.2024 10:18  Güncelleme: 10:20
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BİTLİS'te kar yağışı nedeniyle kapanan 84 köy yolundan 78'i ulaşıma açıldı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı verdiği illerden biri olan Bitlis'te dün kar yağışı etkili oldu. Bitlis kent merkezindeki kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 50 santimetreyi buldu. Yoğun kar nedeniyle 84 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne ait Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekipleri, sorumluluk alanlarındaki kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

'BUZLANMA VE DON' UYARISI

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurktan, 10 ayrı şantiyede bulunan 71 iş makinesi ve 75 personelle yaptıkları karla mücadele çalışmalarında kapalı olan 84 köy yolundan 78'ini ulaşıma açtıklarını, kapalı 6 köy yolu için de çalışmaların devam ettiğini söyledi. Meteoroloji yetkilileri de kar yağışının bölgeyi terk ettiğini, soğuk havanın etkisini sürdüreceğini belirtip, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te Kar Yağışı Sonrası 84 Köy Yolundan 78'i Ulaşıma Açıldı - Son Dakika

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