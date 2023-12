Bitlis\'te kayaklı koşu sporcuları Nemrut Dağı\'nda antrenman yapıyor

BİTLİS'te 2 bin 150 rakımlı Nemrut Dağı 'nda kayaklı koşu yarışmalarına hazırlanan sporcular, hem kondisyon hem de taktik antrenmanları yapıyor. Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Sedat Doymaz, "Kar yağışını en erken alan dağlarımızdan biridir. Her yıl olduğu gibi Bitlis 'te kayaklı koşu ailesi olarak toplanıp, burada antrenmanlarımızı yapıyoruz" dedi.

Kent merkezine bu yıl kar yağmaması nedeniyle 2 bin 150 rakımlı Nemrut Dağı'nı tercih eden kayaklı koşu sporcuları, hem kondisyon hem de taktik antrenmanları yapıyor. Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Sedat Doymaz'ın yönetiminde çalışmalarını aralıksız sürdüren kayakçılar, bir taraftan manzaranın diğer taraftan da karın keyfini çıkartıyor.

'50'YE YAKIN ALTYAPI SPORCUMUZ VAR'

Her yıl kış öncesi karın ilk yağdığı yer olan Nemrut Dağı'nı tercih ettiklerini belirten Sedat Doymaz, bu yıl da kent merkezine kar yağıncaya kadar çalışmalarını Nemrut'ta sürdüreceklerini belirtti. Rakımın yüksek olması nedeniyle yetişen sporcuların girdikleri yarışmalarda avantajlı olduklarını söyleyen Doymaz, "2023-2024 yılı kayak yarışmalarına hazırlanabilmek için her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışmalarımıza Nemrut Dağı'nda start verdik. 2 yıldır bölgeye istediğimiz sürede kar yağışı alamıyoruz. Nemrut bizim için bulunmaz bir nimet ve değerdir. Nemrut sadece bizim için değil; Türkiye için de önemli bir yere sahip. Yaz ve kış turizminin yapılabileceği güzelliklere sahip. Kar yağışını en erken alan dağlarımızdan biridir. Her yıl olduğu gibi Bitlis'te kayaklı koşu ailesi olarak toplanıp, burada antrenmanlarımızı yapıyoruz. 50'ye yakın altyapı sporcumuz var. 2024 yılında yapılacak yarışmalarda çok iyi dereceler elde etmeyi hedefliyoruz. Bu yıl 2 sporcumuzu Olimpiyat Hazırlama Merkezi'ne gönderdik. Bu yıl itibarıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz malzeme alımında bulundu. İnşallah o malzemeler ile 2024'te çok güzel başarılar elde edeceğiz. Yapılacak yarışmalarda sporcularımız başarılar diliyorum" dedi.