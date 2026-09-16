Bitlis'te piknikçilerin verdiği yiyecekleri yiyen tilki cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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Bitlis'te piknikçilerin verdiği yiyecekleri yiyen tilki cep telefonuyla görüntülendi

Bitlis\'te piknikçilerin verdiği yiyecekleri yiyen tilki cep telefonuyla görüntülendi
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Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Sütderesi köyü yakınlarında piknik yapan grubun yanına gelen tilki, kendisine verilen yiyecekleri yedi ve cep telefonuyla görüntülendi. Uzmanlar, yaban hayvanlarına yaklaşılmaması ve güvenli mesafenin korunması uyarısında bulundu.

BİTLİS'in Güroymak ilçesine bağlı Sütderesi köyü yakınlarında piknik yapan grubun yanına gelen ve kendisine verilen yiyecekleri yiyen tilki, cep telefonuyla görüntülendi.

Güroymak ilçesine bağlı Sütderesi bölgesine önceki gün giden bir grup, hava kararmadan önce piknik yapmak için hazırlık yaptı. Havanın kararmasının ardından grubun yanına bir tilki yaklaştı. Bir süre çevrede dolaşan tilki, piknikçilerin verdiği yiyecekleri yedi, son atılan ekmeği kaparak uzaklaştı. Piknikçiler o anları cep telefonuyla kaydetti. Bitlis'in farklı bölgelerinde yaşayan yaban hayvanlarının zaman zaman yiyecek bulmak için insanların bulunduğu alanlara indiğini belirten uzmanlar, yaban hayvanlarına yaklaşılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Doğa Gözlemcisi, Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi ve Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Önen, Bitlis'in doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin yaban hayatıyla da dikkat çektiğini söyledi. Kentte ayı, tilki ve kurt başta olmak üzere çok sayıda yaban hayvanının yaşadığını belirten Önen, özellikle su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde canlı çeşitliliğinin arttığını ifade etti. Önen, "Bitlis'in doğal yapısı, yaban hayatı açısından önemli bir yaşam alanı. Doğada karşılaşılan hayvanların yaşam alanlarına müdahale edilmemesi gerekiyor. Bu hayvanlar sevimli görünseler de yaban hayvanı oldukları unutulmamalıdır. Yaban hayvanları sevimli görünümleriyle insanlarda onlara yaklaşma isteği oluşturabilir. Bu yaklaşımlar beraberinde çeşitli riskler getirebilir. Bu yaban hayvanları insanlara yaklaştığında ısırılma ve yaralanma riskinin yanı sıra kuduz gibi hastalıklar açısından da risk oluşturabilir. Vatandaşların doğal yaşam alanlarına karşı duyarlı davranmaları ve karşılaşılan hayvanlarla güvenli mesafeyi korumaları önem taşıyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te piknikçilerin verdiği yiyecekleri yiyen tilki cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika

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