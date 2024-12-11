Blinken Türkiye'yi Ziyaret Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Blinken Türkiye'yi Ziyaret Ediyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'de terörle mücadele ve bölgesel istikrarı görüşecek.

11.12.2024 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu hafta Türkiye'yi ziyaret edecek. ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken'in Ankara'daki temaslarıyla ilgili "Bakan Blinken, terörle mücadele ve bölgesel istikrar gibi ortak öncelikler üzerinde devam eden ikili işbirliğini görüşmek üzere değerli bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin üst düzey hükümet yetkilileriyle bir araya gelecek" açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Antony Blinken'in 11-13 Aralık'ta Ürdün ve Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Blinken'in Ürdün ve Türkiye'deki temaslarında "Geçiş süreci ve kurulacak yeni hükümetin, Suriye'deki azınlık haklarına saygı göstermesi, insani yardıma erişimi kolaylaştırması, Suriye'nin terörizm için üs olarak kullanılmasının veya komşularına tehdit oluşturmasının engellenmesi ve kimyasal silah stoklarının güvence altına alınarak güvenli bir şekilde imha edilmesi gerektiğini konuşacağını" belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:

"Akabe ve Ankara'da Bakan Blinken, Suriye, İsrail, Gazze, Lübnan ve bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere liderlerle bir araya gelecek. Bakan, ABD'nin, Suriye'de sorumlu ve temsil gücü yüksek bir hükümete doğru, kapsayıcı bir geçişi desteklemeye devam edeceğini yeniden ifade edecek. Geçiş süreci ve kurulacak yeni hükümetin, Suriye'deki azınlık haklarına saygı göstermesi, insani yardıma erişimi kolaylaştırması, Suriye'nin terörizm için üs olarak kullanılmasının veya komşularına tehdit oluşturmasının engellenmesi ve kimyasal silah stoklarının güvence altına alınarak güvenli bir şekilde imha edilmesi gerektiğini konuşacak. Bakan Blinken, bu geçiş süreci sırasında Suriye'nin komşularına ABD desteğini vurgulayacak ve bölgede yerinden edilmiş Suriyelilerin korunmaya devam etmesi gerektiğini ifade edecek.

Ayrıca Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına alacak bir ateşkese varılması, savunmasız Filistinli sivillere ek insani yardım sağlanması ve İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimim sona erdirilmesi için gösterilen çabaların sürdürülmesi gerekliliğine olan acil ihtiyacı tartışacak.

Akabe'de, Bakan Blinken, Ürdünlü üst düzey hükümet yetkilileriyle bir araya gelerek ikili meseleleri görüşecek ve ABD-Ürdün stratejik ortaklığının gücünün altını çizecek. Ayrıca, bu geçiş dönemi sırasında Ürdün de dahil olmak üzere ABD'nin Suriye'nin komşularının istikrarına olan desteğini vurgulayacak.

Ankara'da Bakan Blinken, terörle mücadele ve bölgesel istikrar gibi ortak öncelikler üzerinde devam eden ikili işbirliğini görüşmek üzere değerli bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin üst düzey hükümet yetkilileriyle bir araya gelecek."

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası İlişkiler, Antony Blinken, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Suriye, Aralık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Blinken Türkiye'yi Ziyaret Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:14 Donald Trump: Suriye kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar Donald Trump: Suriye kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar
20:02 İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü
19:26 Ukrayna’nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya’dan tedirgin eden açıklama Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama
18:59 Esad son ana kadar bu evde bekledi Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti Esad son ana kadar bu evde bekledi! Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti
17:44 İşte Esad’ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası
06:41 Güney Kore’de sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihar girişiminde bulundu Güney Kore'de sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihar girişiminde bulundu
01:56 2025 Bütçeleri TBMM’de Kabul Edildi 2025 Bütçeleri TBMM'de Kabul Edildi
01:16 Bakan Fidan’dan DEM sıralarına: Girip yok etmediğiniz bir Kürt partisi var mı Bakan Fidan'dan DEM sıralarına: Girip yok etmediğiniz bir Kürt partisi var mı?
01:01 Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı
00:46 Zelenskiy: Rus İHA’ları UAEA Konvoyuna Saldırdı Zelenskiy: Rus İHA'ları UAEA Konvoyuna Saldırdı
00:36 ’İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına Yılmaz Tunç’tan belgeli yanıt 'İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına Yılmaz Tunç'tan belgeli yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 20:36:20. #1.11#
SON DAKİKA: Blinken Türkiye'yi Ziyaret Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.