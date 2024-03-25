BM Genel Sekreteri Guterres, UNRWA'nın çalışmalarının desteklenmesi konusunda kararlı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres, UNRWA'nın çalışmalarının desteklenmesi konusunda kararlı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, UNRWA'nın çalışmalarının desteklenmesi konusunda kararlı olduğunu belirtirken, İsrail'in Refah'a saldırısının 'insani bir felakete neden olacağı' uyarısında bulundu. Guterres, Gazze Şeridi'ne yardımların girmesinin tek yolunun ateşkes olduğunu ifade etti. İsrail'in UNRWA'ya yönelik suçlamalarını kanıtlayamamasıyla birlikte Avustralya, Kanada, İsveç ve AB, Ajans'ı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurdu.

25.03.2024 13:49
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) çalışmalarının desteklenmesi konusunda kararlı olduğunu belirtirken, İsrail'in Refah'a saldırısının "insani bir felakete neden olacağı" uyarısında bulundu.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Vihdat Mülteci Kampı'nı ziyaret eden Guterres, burada bir basın toplantısı düzenledi.

UNRWA'nın son derece zor şartlar altında çalıştığını belirten Guterres, kuruma karşı suçlamalara ilişkin yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve yeniden finanse edilmesini umduğunu dile getirdi.

UNRWA'yı finanse etmeyi askıya alan bazı ülkelerin bu kararından vazgeçtiğini, bazılarının ise soruşturmanın sonuçlarını beklediğini kaydeden Guterres, Gazze Şeridi'nde hayati öneme sahip UNRWA'yı güçlendirme ve çalışmalarını sürdürmesi konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Gazze Şeridi'ne yardımların girmesinin tek yolu ateşkes

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze Şeridi'ne yardımların girmesinin tek yolunun, ateşkesin sağlanması olduğunu ifade etti.

İsrail'in Refah kentine askeri saldırı gerçekleştirmesinin yansımaları konusunda uyarılarını yineleyen Guterres, bunun "insani bir felakete neden olacağını" belirtti.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 24 Mart'ta, İsrail'in, zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze'nin kuzeyine UNRWA'nın gıda yardım konvoylarının girmesine izin vermeyeceğini bildirdiğini aktarmıştı.

Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin son sığınağı Refah

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam, 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a olası kara saldırısına ilişkin, "Refah'a gireceğiz ve kesin zafere ulaşacağız." demişti.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı olarak işgal ettiği topraklardaki UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının 7 Ekim saldırılarına katıldığını bu nedenle Ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra, Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan ve sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı istihdam eden Ajansın kapatılması için kampanya yürütmüştü.

Aralarında ABD'nin de yer aldığı 10 kadar ülke ve kurum UNRWA'ya bağışlarını dondurduğunu açıklamıştı.

İsrail'in UNRWA kurumuna suçlamalarını kanıtlayamamasıyla Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB), kararlarından dönerek Ajans'ı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres, UNRWA'nın çalışmalarının desteklenmesi konusunda kararlı - Son Dakika

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