BM İnsan Hakları Konseyi 56. Oturumu Başlıyor - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Konseyi 56. Oturumu Başlıyor

BM İnsan Hakları Konseyi 56. Oturumu Başlıyor

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 56. Oturumu, 18 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacak. Oturumda, Fas'ın BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Omar Zniber'in başkanlığında gerçekleşecek ve Ukrayna, Myanmar, Venezuela, Kolombiya, İran, Afganistan, Sudan gibi ülkelerdeki insan hakları durumu tartışılacak. Ayrıca kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, spor yoluyla insan haklarının desteklenmesi ve iklim değişikliğinin insan hakları üzerindeki etkileri gibi konular ele alınacak.

10.06.2024 16:07
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 56. Oturumu 18 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacak.

İHK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024 Dönem Başkanlığını Fas'ın BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Omar Zniber'in yaptığı İHK oturumu 18 Haziran-12 Temmuz'da BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleşecek.

İHK'nin 56. Oturumu kapsamında 60'tan fazla rapor yayımlanacak ve 28 interaktif diyalog oturumu düzenlenecek.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Ukrayna, Myanmar, Venezuela ve Kolombiya'daki insan hakları durumuna ilişkin raporunu İHK kapsamında açıklayacak. Ayrıca İran, Afganistan, Sudan ve diğer ülkelerdeki insan haklarıyla ilgili durum da tartışılacak.

İHK'de kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, spor yoluyla insan haklarının desteklenmesi ve iklim değişikliğinin insan hakları üzerindeki olumsuz etkileri gibi konular da ele alınacak.

Oturum kapsamında 19 Haziran'da Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail'e ilişkin Bağımsız Uluslararası Araştırma Komisyonu ile interaktif diyalog da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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