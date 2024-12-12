BM: Türkiye'nin Somali ve Etiyopya arasında anlaşma sağlanması konusundaki rolünü takdirle karşılıyoruz - Son Dakika
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BM: Türkiye'nin Somali ve Etiyopya arasında anlaşma sağlanması konusundaki rolünü takdirle karşılıyoruz

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasında anlaşma sağlanması ve liderleri bir araya getirme konusunda oynadığı rolü takdirle karşıladıklarını bildirdi.

12.12.2024 22:17
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasında anlaşma sağlanması ve liderleri bir araya getirme konusunda oynadığı rolü takdirle karşıladıklarını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin, "Somali ile Etiyopya arasında devam eden bölgesel gerilimi Türkiye'nin arabuluculuğunda sona erdiren Ankara Bildirisi'ni nasıl yorumluyorsunuz? Sizce bu anlaşma Afrika'daki diğer bölgesel krizler ve sorunların çözümüne örnek teşkil edebilir mi?" sorularını yanıtladı.

"Etiyopya ve Somali arasında Türkiye'nin liderliğinde imzalanan Ankara Bildirisi'ni memnuniyetle karşılıyoruz." diyen Dujarric, üye ülkelerin karşılıklı saygı ve dostluk ruhuyla sorunlarını çözmesinin her zaman olumlu bir adım olduğunu ifade etti.

Dujarric, teknik müzakerelerin başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasında anlaşma sağlanması ve liderleri bir araya getirme konusunda oynadığı rolü takdirle karşılıyoruz." dedi.

Sözcü Dujarric, BM'nin gerekli desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Ankara Bildirisi'nin bölgedeki diğer sorunlar için örnek teşkil etmesi konusunda ise Dujarric, diyaloğun her zaman olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Dujarric, "sihirli bir formül" bulunmadığını, siyasi iradenin şart olduğunu dile getirdi.

Ankara Bildirisi

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma, Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması, Somali yönetiminin büyük tepkisine ve krize neden olmuştu.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Türkiye'nin tarafları "Ankara Süreci" kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler, sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.

Anlaşmaya göre, Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim istekleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir işbirliği sürecine dönüştürüldü.

Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Dış Politika, Etiyopya, Türkiye, Güncel, Somali, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Türkiye'nin Somali ve Etiyopya arasında anlaşma sağlanması konusundaki rolünü takdirle karşılıyoruz - Son Dakika

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