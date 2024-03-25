BMGK, Gazze Şeridi'nde Ramazan Ayında Ateşkes Talep Eden Kararı Kabul Etti

Mısır, Suudi Arabistan, Cezayir ve Ürdün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen Gazze Şeridi'nde ramazan ayında acil ateşkes talep eden karar tasarısını memnuniyetle karşılarken kararın derhal uygulamaya koyulmasını istedi.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güvenlik Konseyi'nin, krizin başlangıcından bu yana ilk kez, ramazan ayı boyunca Gazze Şeridi'nde ateşkes talep eden bir kararı kabul etmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Kararın sınırlı bir zaman dilimini kapsaması ve içerdiği yükümlülükler nedeniyle dengesizlikler barındırıyor olmasına rağmen, akan kanın durması, sivil ölümlerinin önüne geçilmesi ve yardımların girişine imkan tanınması için atılmış ilk önemli adım olduğu ifade edildi.
Ateşkes kararının derhal uygulanması gerektiği vurgulanan açıklamada, Mısır'ın, uluslararası ve bölgesel taraflarla Gazze krizinin en kısa sürede çözülmesi için çalışmaya devam edeceği kaydedildi.
Ürdün
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da BMGK'nın ramazan ayı boyunca Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan kararı memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.
İsrail'in, sivillerin korunmasını, insani yardımın Gazze Şeridi'nin her yerine yeterli ve sürdürülebilir şekilde ulaştırılmasını sağlamayı da öngören bu karara uyması gerektiğinin altı çizildi.
Bu kararın, acil ve kalıcı bir ateşkese ulaşılmasına; uluslararası toplumun ve BMGK'nın, 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak, bölgede güvenliği, barışı ve istikrarı güvence altına alacak şekilde iki devletli çözümün korunmasını sağlayacak tedbirleri almasına katkı sağlamasını umduğu ifade edildi.
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Riyad'ın, ramazan ayı boyunca Gazze'de derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulunan, kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkese ve tüm esirlerin serbest bırakılmasına yol açan BMGK kararını memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.
Tarafların uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin; insani yardım akışının Gazze Şeridi'ndeki sivillerin tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesinin ve sivillere yönelik korumanın güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.
Suudi Arabistan, uluslararası topluma "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik saldırılarını durdurması konusunda sorumluluğunu üstlenmesi" çağrısını yineledi.
Cezayir
Cezayir'in yerel gazetesi Eş-Şuruk'un haberine göre, Cezayir'in BM Temsilcisi Ammar bin Cami, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasından birinci derecede sorumlu olan BMGK'nın, sonunda üzerine düşen sorumluluğa eşdeğer bir karar aldığını kaydetti.
Söz konusu kararın, 5 ayı aşkın bir süredir devam eden katliamlara son vereceğini ve Filistin halkının umutlarını gerçekleştirme yolunda bir başlangıç olduğunu belirten Bin Cami, BMGK'dan, Gazze'yle ilgili çıkan kararın uygulanmasını istedi.
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