Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci\'ye konsolos heyetlerinden ziyaret

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Ezel kadrosu yıllar sonra bir arada

(MUĞLA) - Farklı ülkelerden konsolos heyetleri, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi makamında ziyaret etti. Heyetlerle uluslararası ilişkilerin güçlenmesi için yapılabileceklerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete, Birleşik Krallık Bodrum Fahri Konsolosu Aslı Erbektaş, Belçika Krallığı Bodrum Fahri Konsolosu Onursal Dylan Özatacan, Avusturya Fahri Konsolosu Fatih Can Ekşi, Almanya Federal Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Gülay Kaman Kaplan katıldı.

TÜİK verilerine dayanarak Bodrum'da yaşayan yabancı uyruklu vatandaş sayısının değerlendirildiği ziyarette, belirli periyotlarla alınan bu verilerin belediyenin uluslararası ilişkileri doğru yönetmesi yönünde önem taşıdığı vurgulandı.

Belediye olarak uluslararası ilişkilerin güçlenmesini önemsediklerinin altını çizen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Burada yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların aidiyet duygusunu yaşayabilmeleri için tüm konularda bilgi sahibi olmasını önemsiyoruz" dedi.

Toplantıda belediyenin Uluslararası İlişkiler Bürosunun görev ve işlevinden de bahsedilerek bilgilendirmeler yapıldı.

HİNDİSTAN BAŞKONSOLOSU VİNİTO'DAN ZİYARET

Hindistan Başkonsolosu Shri Mijito Vinito, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi makamında ziyaret etti. Bodrum'da yapılacak yoga etkinliği hakkında bilgilendirme yaparak Başkan Mandalici'ye etkinliklerdeki iş birliği için teşekkür etti. Ziyarette, Hindistan ve Türk gastronomisi üzerine etkinliklerin de iki ülkenin kardeşlik ilişkilerini güçlendireceği konuşuldu.

UKRAYNA ANTALYA KONSOLOSU VORONİN'DEN ZİYARET

Ukrayna Antalya Başkonsolosu Oleksandr Voronin, Misyon Şefi Yardımcısı Konsolos Anatolii Maliuska ve Bodrumlu Ukraynalılar Derneği Başkanı Iryna Demiroğlu, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi makamında ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi'nin Bodrumlu Ukraynalılar Derneği'ne katkılarının değerli olduğunun vurgulandığı ziyarette, Ukrayna- Rusya Savaşı'ndan duyulan üzüntü de dile getirildi. Kardeş şehir ilişkilerinin Bodrum'a somut faydalar sağlayacağı konusunda fikir birliğine varılırken, Ukraynalılar için Bodrum ve Muğla bölgesinin çok değerli olduğunun altı çizildi.

Başkan Mandalinci'ye yeni görevinde başarılar dileyen heyet, genç bir belediye başkanını görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Başkan Mandalinci, "Gençlerin hem siyasette hem de sosyal hayatta olmaları dünya için çok önemli" dedi.

Ziyaretler sonunda Başkan Mandalinci, heyete çiçek ve hediye takdiminde bulundu.