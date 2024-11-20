Bodrum'da Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar Konseri Düzenlenecek - Son Dakika
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Bodrum'da Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar Konseri Düzenlenecek

Bodrum\'da Atatürk\'ün Sevdiği Şarkılar Konseri Düzenlenecek

C-Majör Türkiye İşten Sesler Korosu, Türk Eğitim Vakfı ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle, 24 Kasım 2024 tarihinde 'Başöğretmen Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar' konseri gerçekleştirilecek. Etkinlikten elde edilecek gelir, üniversite öğrencilerine destek amacıyla Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak.

20.11.2024 11:33  Güncelleme: 11:43
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(MUĞLA) - C-Majör Türkiye İşten Sesler Korosu, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle, 24 Kasım 2024 Pazar günü Bodrum'da "Başöğretmen Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri düzenlenecek.

Bodrum Belediyesi, C-Majör Türkiye İşten Sesler Korosu, TEV iş birliğiyle ve Bodrum Belediyesi Kültür A.Ş. organizasyonuyla, 24 Kasım 2024 Pazar günü saat 20.00'de Azka Otel'de, C-Majör Koro Şefi Pınar Barut'un yönetiminde "Başöğretmen Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" seslendirilecek.

Yonca Şahinbaş'ın sunuculuğunda "Gençler Okusun Diye" sloganıyla gerçekleşecek özel gecede, destek veren sanatçılar Sinan Erkoç, Asiye Palu, Burcu Hancı, Nurdan İpek, Serap Yenici ve konuk sanatçılar sahne alacak. Konuklar, 'www.biletinial.com' adresinden bilet temin ederek üniversite öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunabilecek.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, üniversitede okuyan gençlere destek olmak üzere herkesi bu özel geceye davet ederek, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve üniversite öğrencilerinin eğitim hayatına katkıda bulunmak üzere düzenlenen bu özel gecede hem Başöğretmenimizi yad edeceğiz hem de ülkemizin geleceği çocuklarımızın hayatına dokunacağız. Üniversite öğrencilerinin eğitimini desteklemek amacıyla etkinliğin gelirinin Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacağı bu geceye katkı sunan herkese teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızı konsere davet ediyorum. 'Birlikten kuvvet doğar' anlayışıyla çocuklarımızı geleceğe hazırlamak hepimizin görevidir. Buluşmak dileğiyle" diye konuştu.

C-Majör İşten Sesler Korosu hakkında

İş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan bir iyilik hareketi olup yardım amaçlı sahne alan gönüllüler topluluğudur. Koro, tüm konserlerini sponsorlar ile hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirmekte ve bu konserlerden elde edilen tüm geliri başta çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. İş dünyasının başarılarıyla çevresine örnek olan isimleri tarafından 2016 yılında hayata geçirilen C-Majör İş'ten Sesler Korosu, sosyal farkındalık oluşturmak ve toplumsal dayanışmayı kuvvetlendirmek adına keyifli sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam etmektedir.

C-Majör İşten Sesler Korosu; 2016 senesinde bir grup iş insanı tarafından kurulmuştur. Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır ile beraber, Fenerbahçe'nin eski Başkanı Ali Şen, Denizbank CEO'su Hakan Ateş, Ener Holding Başkanı İsmail Işık, Dedeman Holding CEO'su Murat Dedeman, Ataköy AŞ CEO'su Yalçın Dülger gibi iş insanlarından oluşan koro, bugüne kadar konserle gençlere destek verdi. Koro, Dünya Engelliler Vakfı, Türkiye Down Sendromlular Vakfı, Mehmetçik Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Lösemili Çocuklar Vakfı, TOÇEV Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı, Tohum Otizm Vakfı, Bodrum Engelliler ve Sağlık Vakfı gibi birçok kurum aracılığı ile gençlere eğitim ve sağlık desteği sağlamaktadır.

Türk Eğitim Vakfı hakkında

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 4 Mayıs 1967'de merhum Vehbi Koç'un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 Türk aydını tarafından kuruldu. Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek Türkiye'ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini destekleyen TEV, kuruluşundan günümüze yaklaşık 280 bini aşkın yurt içi ve 2 binden fazla yurt dışı bursu sağladı. Eğitime katkılarını 32 adet eğitim tesisi yaptırarak destekleyen Türk Eğitim Vakfı ayrıca Türkiye'de üstün başarılı ve yüksek potansiyelli öğrencilere ihtiyaç duydukları eğitimi lise düzeyinde sağlamak amacıyla kurulan İnanç Lisesi'ni 2001 yılında devraldı ve okul Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) adıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. İzmir'de, Trabzon'da ve Ankara'da kız öğrenci yurdu açarak Türk Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları İktisadi İşletmesi bünyesinde faaliyet alanını genişletti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar Konseri Düzenlenecek - Son Dakika

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