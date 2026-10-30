Bodrum\'da Cumhuriyet Bayramı konserlerine binlerce kişi katıldı

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından Bodrum Belediye Meydanı ile Turgutreis Atatürk Meydanı'nda Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen konser etkinliklerine binlerce kişi katıldı.

Bodrum'da Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yılında çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi. Bodrum Kaymakamlığı tarafından 28 Ekim Çarşamba günü Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Bayram günü ise Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı'nın ev sahipliğinde Bodrum Kaymakamlığı'nda tebrikat töreni ardından Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Bayramı kutlama programı düzenlendi.

FENER ALAYI VE KONSERE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Etkinlikler kapsamında Bodrum Milta Marina önünden Belediye Meydanı'na ve Akçaalan Çok Amaçlı Salon önünden Turgutreis Atatürk Meydanı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Kortejin ardından Bodrum Belediye Meydanı'nda "Dedublüman" konseri ve Turgutreis Atatürk Meydanı'nda ise Fettah Can konseri düzenlendi.

Etkinliklere YENİ Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile 7'den 70'e vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Milletvekili Derici, Başkan Mandalinci ile gaziler sahneye çıkarak halkı selamladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam eden etkinlikte Derici, Mandalinci ve ekibine teşekkür etti.

Mandalinci, İstiklal Marşı'nın son kıtasını söyleyerek sahneye çıktı. Cumhuriyet'in, İstiklal Marşı'nın son dizelerinde belirttiği gibi büyük bir bağlılık, cesaret, inanç ve kararlılık içerdiğini belirten Mandalinci, şunları söyledi:

"CUMHURİYET, ATATÜRK'ÜN ALTI İLKESİYLE BEZENMEK DEMEK"

"Cumhuriyet, adalet demek. Cumhuriyet fazilet demek. Cumhuriyet, 1915'te 'Süngü tak' emriyle Çanakkale'de, Conk Bayırı'nda, Anafartalar'da, cephede yiğitçe çarpışan Mehmetçik demek. Cumhuriyet bir gün çadırının başında, Koçatepe'de kayanın başında vatanının bağımsız bütünlüğünü ve ileride kuracağı yeni ve modern Cumhuriyetin yarınlarını düşünen Gazi Mustafa Kemal Atatürk demek. Cumhuriyet bir köyün en ücra köşesinde kurmuş olduğu hayalleri Cumhuriyetin verdiği fırsatlarla ilimle, irfanla birleştirerek aldığı çağdaş eğitimle memleketine, vatanına faydalı bir birey olmak demek. Cumhuriyet, Atatürk'ün altı ilkesiyle bezenmek, kuşanmak ve gelecek nesillere bunu aktarmak demek.

"YAŞASIN CUMHURİYET"

103 yıl önce, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına giden yolda, bu milletin egemenliğinin kayıtsız şartsız yine millette olmasıyla ve bu modern Cumhuriyetin yönetim şeklinin Cumhuriyet olmasıyla beraber, bizi biz yapan değerlerimize kavuşturdu. Bundan tam 103 yıl sonra bizler de işte bu meydanı dolduran binlerce vatan sevdalısı ile beraber Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedeflere durmadan yürüyeceğimize ant içiyoruz. Kardeşlik, barış içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'ni ve şanlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmaya söz veriyoruz. Cumhuriyet, sizlerle güzel. Cumhuriyet, yaşattıkça güzel. Cumhuriyet, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıktıkça güzel. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet."