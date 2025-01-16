Bodrum'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
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Bodrum'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Bodrum\'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 330 gram bonzai, 84 gram metamfetamin ve 92 gram skunk ele geçirildi.

16.01.2025 15:00  Güncelleme: 15:01
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde jandarma tarafından yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.

Gümüşlük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 7 kişinin uyuşturucu sattığı bilgisi sonrası harekete geçti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheliler, uyuşturucu sattıkları sırada Sinan O. (29)., Onur K., (28), Mehmet E. (30), Özgür C. (27), Yunus D. (41), Oğuz Eren D. (23), Barış Ü. (22), jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Ekipler tarafından şüphelilerin ev ve otomobillerinde narkotik köpeği 'Uçak' ile arama yapıldı. Aramalarda 330 gram bonzai, 84 gram metamfetamin, 92 gram skunk, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 200 dolar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 939 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika

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