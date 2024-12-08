Bodrum'da Kuvvetli Sağanak, Evleri ve Yolları Su Bastı - Son Dakika
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Bodrum'da Kuvvetli Sağanak, Evleri ve Yolları Su Bastı

Bodrum\'da Kuvvetli Sağanak, Evleri ve Yolları Su Bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağmur sonucu 11'den fazla ev su altında kaldı. Bazı yollar kapandı, belediye personeli araçla mahsur kaldı. Bodrum Belediyesi ve MUSKİ ekipleri, sel baskınlarına müdahale etmek için 175 personel ve 77 araçla çalışmalara devam ediyor.

08.12.2024 04:07  Güncelleme: 04:35
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle 11'den fazla evi su bastı, bahçeler sular altında kaldı. Bazı yollar araç trafiğine kapanırken, belediyeye ait otomobilde mahsur kalan 2 personel ekipler yardımıyla kurtarıldı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün, Muğla ve çevresi için dün kuvvetli sağanak yağmur uyarısının ardından Bodrum'da kuvvetli sağanak, aralıklarla etkili oldu. Yağış nedeniyle Akyarlar Mahallesi Kemer mevkisinde dere taştı, İslamhaneleri- Turgutreis istikametinde yol, trafiğe kapandı. 11'den fazla ev ve iş yerini su basarken, bahçeler sular altında kaldı. Vatandaşlar, sel baskınlarından dolayı mağdur olduklarını dile getirdi.

Akyarlar Halil Saygı Sokak'ta sel sularının söktüğü parke taşları, yolda çukur oluşturdu. Yol ortasına yığılan taşlar ve toprak, trafik akışını olumsuz etkiledi. Atatürk Caddesi'nde belediyeye ait otomobilde mahsur kalan 2 personel, iş makinesi yardımıyla bölgeden kurtarıldı. Karaincir mevkisinde park halinde duran bir otomobil ise sel sularına kapılarak sürüklendi. İslamhaneleri-Turgutreis istikametinde kapanan yol, ekiplerin çalışması sonrası tekrar trafiğe açıldı.

'175 PERSONEL, 77 ARAÇ İLE SELE MÜDAHELE ETTİK'

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, selin etkili olduğu noktalara gelerek incelemelerde bulundu. Dere yataklarında önceden temizlik yaptıklarını belirten Mandalinci, "Bölgemiz akşamüstü itibariyle yoğun bir yağmur aldı. Özellikle Ortakent, Turgutreis, İslamhaneleri ve Akyarlar bölgelerimiz çok ciddi yağış aldılar. Tabii ki biz önceden dere yataklarında temizlik faaliyeti yapmıştık ancak, ağaçlardan kopan yaprakların tıkadığı mazgallar olsun, yoğun yağışı kaldıramayan düşük çaplı dereler olsun, bunların neticesinde yer yer seller ve taşkınlar yaşandı. İlk olarak Turgutreis Bahçelievler'deki taşkının önlenmesi için arkadaşlarımızla bir çalışma başlattık. Marina bölgesinde tıkalı olan mazgalların MUSKİ ekiplerimizle beraber açılmasına aracılık ettik. İslamhaneleri bölgemizde dağdan gelen taş, kayaç ve ufak mil kumlar neticesinde hem yolda bir kapanma söz konusuydu hem de derede bir kilitlenme olmuştu. Ekiplerimizle beraber ivedilikli bir çalışma yürütüyorlar. Bodrum Belediyesi ve MUSKİ ekipleri olarak yaklaşık 175 personel, 77 araç ile sele müdahele ettik. Şu anda bölgemizde yağış durdu. Ancak tabii ki yağışın getirdiği taşlar, kumlar yer yer tıkanmalara sebebiyet verdi. İslamhaneleri'nde maalesef 1 evimizi su bastı. Orada vatandaşlarımızın yanında olduk. Evden suyu çektik. Kendilerine geçmiş olsun diledik. Akyarlar bölgesindeki dere taşması sonucu maalesef yol, oradan buraya gelişe müsaade etmiyor. Biz de farklı bir yoldan dolanarak geldik. Yaklaşık 1 saat önce burada araç selden etkilenerek sürüklendi biz de araç sahipleriyle birlikteyiz. Maddi hasarın tazmin edilmesi noktasında elimizden gelen çabayı sarfedeceğiz. İslamhaneleri'nde 1, Akyarlar'da 10'a yakın evde su baskınına rastladık. Öncelikle selden sürüklenen aracın durumuna bakmak için buradayız birazdan da yağmurdan etkilenen veya yağmur suyu basan evleri ziyaret edeceğiz. Temizlik işleri ekiplerimiz selden etkilenen vatandaşlarımızın evleri için yardımcı oluyor." diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Kuvvetli Sağanak, Evleri ve Yolları Su Bastı - Son Dakika

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