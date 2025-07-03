Bodrum\'da Yol Verme Tartışması Yumruklu Kavga ile Sonuçlandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, trafikte yol verme tartışması nedeniyle motosiklet ile cip sürücüsü arasında çıkan yumruklu kavga, araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi ile Hasan Reşat Öncü Caddesi kavşağında meydana geldi. Kavşakta yol verme meselesi nedeniyle motosiklet ve cip sürücüleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletin sürücüsü aracını kaldırıma park ederek kaskını çıkardı ve cip sürücüsünün yanına gitti. Taraflar arasında çıkan yumruklu kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

Tarafların daha sonra araçlarına binerek bölgeden ayrıldığı, olayla ilgili polise ya da hastaneye başvurulmadığı öğrenildi. Bu arada kavga, bir aracın kamerasına yansıdı.