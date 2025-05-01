Boğaçayı Ekosistemine Koruma Tedbirleri

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde oluşturulan Boğaçayı Bilim Kurulu, Boğaçayı'nın güncel durumu, geleceği, sorunları, çözümleri ve yaz sezonu çalışmaları öncesi toplantı gerçekleştirdi. Bilim Kurulu, doğal şartlarına yeniden dönmeye başlayan Boğaçayı'nın ekosistemini koruyacak tedbirleri arttırma kararı aldı.

Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında oluşturduğu bilim kurulu ile Boğaçayı'nda yaşanan değişimleri, sorunları ve olası riskleri yakından takip ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz ve Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy başkanlığında akademisyenler, ilgili meslek odaları, kurum temsilcileri ve alanında uzman isimlerden oluşan Boğaçayı Bilim Kurulu yaz sezonu uygulamaları için bir kez daha toplandı. Boğaçayı'nda yapılan saha incelemelerinin ardından Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü binasında toplanan bilim kurulu, Boğaçayı ekosistemini koruyacak tedbirleri arttıran kararları görüştü.

YENİ CANLI TÜRLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Bilim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda, Boğaçayı'nda ilgili kurum ve kuruluşların katkısı ve bilimsel araştırmalar ile kıyı erozyonu ve taşkın riskini önleyici çalışmalar hızlandırılacak. Boğaçayı'nın batimetri ölçümleri neticesinde değişen topoğrafik yapısına uygun sucul bitki temizlik çalışmaları sucul ot biçme makineleri ile sürdürülecek. Yaz aylarında su debisinin düşmesi ile birlikte temizlik çalışmalarının devamlılığının sağlanabilmesi ve sucul bitkilerin kontrolsüz büyümesinin önüne geçilebilmesi için Boğaçayı'nın denizle bağlantı noktası kapatılacak. Yaz sezonunda uygulanacak vektör ile mücadele, sucul ekosistemin sürdürülebilirliği gözetilerek hassasiyetle devam ettirilecek. Boğaçayı'nda yaşanan biyoçeşitlilik korunmasına yönelik tedbirler arttırılacak. Doğal değişimler ile birlikte alanda yaşamaya başlayan yeni kuş türleri, balıklar ve diğer canlı türleri yakından incelenmesi konuları görüşüldü.

BİLİMİN IŞIĞINDA İLERLİYORUZ

Boğaçayı bilim kurulunun çalışmaları ve Boğaçayı'nda yaşanan değişimlere ilişkin bilgilendirmede bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz, "Boğaçayı'nda oluşan sıkıntıları, oluşumları ve değişimleri yakından takip ediyor ve bilim kurulumuzla kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün kurulumuza katılım artıyor. İnşaat, çevre ve harita mühendisleri, üniversitelerimizden akademisyenler ve ilgi meslek odalarımızın katkıları ile bilimsel yöntemlerin ışığında Boğaçayı havzası için bir araya geliyoruz. İlk yapıldığı yıl sıkıntıların görülmeye başladığı Boğaçayı'nda yaz sezonu sucul bitkileri temizleme mecburiyetindeyiz. Büyükşehir Belediyemiz gerekli tüm çalışmaları aralıksız sürdürmekte" dedi.

SÜREÇ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR

Zaman içerisinde en derin yeri 2,5 metre olan taban derinliğinin alüvyon taşınımı neticesi ile bugün 80 santimetreye kadar düştüğünü ifade eden Oğuz, "Bilim Kurulumuzun görüşü yaşanan taşkınlar ve alüvyon birikimi ile bu havzanın zamanla dolacağı yönünde. 6 yılda yaşanan değişimler de bu görüşü doğruluyor. Bizim burada en önemli konumuz kıyı erozyonudur. Denizle buluşamayan kum ve çakıllar ne yazık ki Konyaaltı sahilimizde bir gerilemeye neden olmaktadır. Bu sorunun çözümü de maalesef biraz zaman alacak. Doğal yolla sahilimizi besleyen kum ve çakıllar denizle yeniden buluşmaya başlayacak. Kurulumuz olarak Boğaçayı'ndaki değişim süreçlerini titizlikle yakından takip etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

YOSUN OLUŞUMU AZALIYOR

Bilim Kurulu toplantısına ilişkin değerlendirmede bulunan Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi Şube Müdürü Doç. Dr. Ethem Karadirek ise Boğaçayı ekosisteminin kendisine gelebilmesi için belirli bir süre gerektiğine dikkat çekerek, "Boğaçayı projesi yapıldıktan sonra ortaya çıkan lagünlerde sediman birikimi var. Bu nedenle, Boğaçayı'nda bir kesit daralması var. Taşkın debisi geldiğinde buradaki kesit alanı bunu taşımak için yeterli mi değil mi bununla ilgili çalışmaları arttıracağız. Oluşan sazlıklar buradaki ekosistemin bir parçası. Bu oluşumlar karbon azot ve fosforu tutması neticesiyle yosun miktarında zaman içerisinde azalma oluşmakta bu değişimleri yakından inceliyoruz. Halkımızın rahatsız olduğu karasinek ve sivrisinekle ilgili biyolojik mücadeleleri de görüştük. Alınan kararlarımızı uyguladığımız müddetçe halkımızın burada rahatsız olacağı bir durum yaşanmayacaktır" diye söyledi.

Haber-Kamera: ANTALYA,