CHP'den Boğaz Köprüsü'nde 'Free İmamoğlu' Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den Boğaz Köprüsü'nde 'Free İmamoğlu' Eylemi

24.05.2025 21:53  Güncelleme: 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Milletvekilleri ile birlikte Boğaz Köprüsü’ne “Free İmamoğlu” pankartı asan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağtaş, "Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başsavcıya ve onun gibi yasalara saygı duymayan tüm kamu görevlilerine cevabıdır" dedi.

(İSTANBUL)- CHP Milletvekilleri ile birlikte Boğaz Köprüsü'ne "Free İmamoğlu" pankartı asan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağtaş, "Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başsavcıya ve onun gibi yasalara saygı duymayan tüm kamu görevlilerine cevabıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Sosyalist Enternasyonal heyeti Boğaz Köprüsü'nün altından geçerken CHP İstanbul Milletvekilleri Suat Özçağdaş ve Ali Gökçek, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, köprüye "Free İmamoğlu" (İmamoğlu'na özgürlük) pankartı astı.

Pankartı asan vekiller slogan ve alkışlarla karşılandı. Eylemi gerçekleştien vekiller adına CHP Genel Başkan Yaardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, ANKA Haber Ajansı'na verdiği demeçte şunları kaydetti:

"Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başsavcıya ve onun gibi yasalara saygı duymayan tüm kamu görevlilerine cevabıdır"

"Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başsavcıya ve onun gibi yasalara saygı duymayan tüm kamu görevlilerine cevabıdır. Bugün Tekirdağ Milletvekilimiz İlhami Özcan Aygun, İstanbul Milletvekillerimiz Nimet Özdemir, Ali Gökçek  Şanlıurfa Milletvekilimiz Mahmut Tanal ve Edirne Milletvekilimiz Ahmet Baran Yazgan'la beraber köprüde Ekrem İmamoğlu'na özgürlük pankartını açtık. Buradan bizi izleyen halkımıza şunu hatırlatmak isteriz. Kanun önünde Ekrem İmamoğlu ve 86 milyon her yurttaşımız masumiyet karinesi çerçevesinde suçları Türk milleti adına hakimler karar verene kadar ispatlanana kadar masumdurlar. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'na bir tutuklama tedbiri uygulanması da yanlıştır. Geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yapmış olan Recep Tayyip Erdoğan yargılandığı süreç boyunca tutuklanmamıştı. Ekrem İmamoğlu'nu tutuklayarak bir tür ön cezalama süreci başlatılıyor. ve bu yetmezmiş gibi Ekrem İmamoğlu'nun adını, sesini, resmini kamuoyundan kaçırmak ve yarışmaktan korktukları cumhurbaşkanı adayımızı bir tür kayıp figür haline dönüştürmek istiyorlar. Bu Anayasa'nın çiğnenmesidir. Yasaların çiğnenmesidir.

"CHP'nin hiçbir üyesi asla bu kanun tanımazlığa boyun eğmeyecek"

Ekrem İmamoğlu suçlu değil. Ama suçlu ise suçluluğu mahkeme kararı olana kadar bu karar verilene kadar her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı gibi propagandasını yapabilir, resmini asabilir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 15 buçuk milyon yurttaşımızın kendi oylarıyla, önerileriyle, imzalarıyla benim cumhurbaşkanı adayımsın dediği kişiyi kamuoyundan silmelerine, yok etmelerine izin vermeyeceğiz. Burada gördüğünüz altı milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisinin içinden gelmiş görevli milletvekilleridir. Bu bizim değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözüdür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin nüfusu beş bin kişilik ilçelerinden de beş yüz bin kişilik ilçelerinden de her ilçedeki üyesi de ildeki üyesi de milletvekili de belediye başkanı da asla bu kanun tanımazlığa boyun eğmeyecek.

"Türkiye'de hukuk yeniden tesis edilene kadar, Ekrem İmamoğlu yanımıza sandık önümüze gelene kadar bu kural tanımazlıkla mücadele edeceğiz"

Türkiye'de hukuk yeniden tesis edilene kadar, Ekrem İmamoğlu yanımıza sandık önümüze gelene kadar bu kural tanımazlıkla mücadele edeceğiz. Çünkü bütün Türkiye biliyor ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı bir hukukçu değildir. Artık siyasi bir figürdür. Bunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Siyasi bir figür olduğunu söylemiştir. ve hukuk dünyasında hakimler ve savcılar örneğin bir partiden milletvekili adayı olduklarında tekrar geriye dönerek görev alamazlar. Dolayısıyla artık tarafsızlığını yitirmiş bir karşı kişiyle karşı karşıyayız. Yaptığı bütün eylemlerden de aslında bunun sonuçlarını görüyoruz. ve son olarak şunu da söyleyeyim: Bu kadar dalga olması, birinci dalga, ikinci dalga, üç, dört, beş isterse üç yüz beş dalga yapsın. Sadece bizim bürokratlarımıza onların sevdiği insanlara zarar verebilir. Belediye başkanlarımıza zarar verebilir. Ama o bomboş dosyasını doldurma şansına sahip olmayacak. Dolayısıyla yaptığı her hukuksuz eylemde Cumhuriyet Halk Partililer, milletvekilleri, tüm üyeleriyle onun karşısında eylemlerinin karşısında olmaya devam edecekler.

"Polis bizim polisimiz, savcı bizim savcımız. Hakim bizim hakimimiz. Onların arasına kaçmış olan iktidar aparatları var"

Biz köprünün üzerine geldiğimizde herhangi bir güvenlik görevlisiyle karşılaşmadık. Orada uzun sürede bulunduk. Pankartımızı da açtık. Ekrem İmamoğlu'na özgürlük yazıyordu. Çünkü bugün dünyanın 89 ülkesinden Sosyalist Enternasyonal'e üye olan, dünyanın sosyal demokratlarının, sosyalistlerinin ilericilerinin toplandığı bir uluslararası etkinlik var burada. Arkamda da görüyorsunuz dolayısıyla İngilizce tercih edilmesinin nedeni de o oldu. Buradan mesajımızı vermiş olduk. Herhangi bir kolluk gücüyle karşılaşmadık. Olsaydı da onlar bizim polislerimiz. Onlarla da sohbet ederdik, konuşurduk. Tıpkı Saraçhane'de yaptığımız gibi. Tıpkı diğer eylemlerde olduğu gibi. Buradaki milletvekillerimizin her birisi zaten örgüt kökenli ciddi mücadeleler vermiş olan insanlar. Polis bizim polisimiz, savcı bizim savcımız. Hakim bizim hakimimiz. Onların arasına kaçmış olan iktidar aparatları var. Onların her birini tek tek ayıklanana kadar anayasal düzen tekrar tesis edilene kadar bunlarla mücadelemiz sürecek. Onlar iktidarın aparatı olarak devam ettikleri sürece bizim de onlarla mücadelemiz sürecek. Yoksa büyük bir polis teşkilatımız var. Kahraman polislerimiz, hakimlerimiz, savcı var. Onlar bizim başımızın tacı. Hiçbir sorunumuz yok. Ama bu kanunsuz emirlerle de mücadele etmeye devam edeceğiz."

CHP'lilerin Boğaz Köprüsü'ne astığı İmamoğlu posteri, daha sonra Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü tarafından kaldırıldı ve olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Suat Özçağdaş, Başsavcı, İmamoğlu, Politika, Güncel, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Boğaz Köprüsü'nde 'Free İmamoğlu' Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı 1. Lig ekibine başkan oluyor Acun Ilıcalı 1. Lig ekibine başkan oluyor
Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı
Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı
Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik Bakandan umut dolu mesaj ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik! Bakandan umut dolu mesaj
Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi
’Şah-Mat’ operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı 'Şah-Mat' operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı
Kim Kardashian’ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası Kim Kardashian'ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası
Osmaniye’de zincirleme kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var Osmaniye'de zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var
İtalya nefes kesen gece Serie A’da şampiyon belli oldu İtalya nefes kesen gece! Serie A'da şampiyon belli oldu
Trump’ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu Trump'ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu

21:39
Göztepe-Galatasaray maçının sonunda Sarı-kırmızılılara saldırdı
Göztepe-Galatasaray maçının sonunda Sarı-kırmızılılara saldırdı
21:02
İngiltere medyası: Rusya, Ukrayna sınırına 50 bin asker topladı
İngiltere medyası: Rusya, Ukrayna sınırına 50 bin asker topladı
20:04
Fareleri kaçırmak için yaptıkları plan, tüm mahalleyi zehirliyordu
Fareleri kaçırmak için yaptıkları plan, tüm mahalleyi zehirliyordu
17:50
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi 200 bin lira için öldürmüş
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi! 200 bin lira için öldürmüş
17:35
Dolmabahçe’de Suriye zirvesi İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
08:48
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
08:23
Trump’ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD’nin hakimiyet dönemi sona erdi
Trump'ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD'nin hakimiyet dönemi sona erdi
08:22
Ahmet Kural’dan müjdeli haber Cinsiyeti belli oldu
Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
07:23
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
02:40
İstanbullular dikkat Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı
İstanbullular dikkat! Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı
02:18
Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç
Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç
02:09
Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı
Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı
02:09
Ormandan gelen kadın çığlığı ekipleri alarma geçirdi
Ormandan gelen kadın çığlığı ekipleri alarma geçirdi
01:05
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 22:56:55. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den Boğaz Köprüsü'nde 'Free İmamoğlu' Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.